Россия собирается обратиться в ООН и Совет Европы из-за Самойловой

Общественная палата России обратится в Совет Европы и ООН касаемо решения СБУ запретить въезд в Украину участнице "Евровидения-2017" от РФ Юлии Самойловой.

Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержки соотечественников за рубежом Елена Сутормина, сообщает РИА Новости.

"Мы обратимся сейчас к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН, потому что это совершенно вопиющий факт и он требует, чтобы международные организации сказали свое слово", — сказала Сутормина.

Напомним, в Армении прокомментировали возможный запрет въезда в Украину участнице "Евровидения".