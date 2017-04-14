В России уже решили отправить Самойлову на "Евровидение-2018"

В России решили, что если участница международного песенного конкурса "Евровидение-2017" от страны Юлия Самойлова не выступит на нем, то сможет посоревноваться на следующем мероприятии — в 2018-м году.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь пресс-службу "Первого канала".

По данным агентства, позже такую информацию подтвердили во Всероссийской гостелевизионной и радиовещательной компании (будет принимать решение о представителе РФ в следующем году).

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", — отметили на телеканале.

Напомним, Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в нашу страну. Глава спецслужбы Василий Грицак говорил, что она не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в соцсетях, где высказывалась по поводу Украины, ее власти".

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена Самойловой на другого участника от государства на мероприятии невозможна.

Украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение конкурса в нашей стране. В 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре, Украину представит рок-группа O.Torvald.