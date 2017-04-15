В Кабмине сказали, что Россия сама себя изолировала от "Евровидения-2017"

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Российская Федерация сама себя изолировала от международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом он рассказал в эфире "Українського радіо".

По его словам, Кремль лишил российский народ возможности увидеть прекрасное шоу, в котором примут участие 42 страны.

"... миллионы россиян, благодаря спутниковому телевидению, благодаря Интернету, будут просматривать, независимо от воли Кремля и Путина (президент России Владимир Путин — Ред.), картинку из Украины", — отметил Кириленко.

Ранее сообщалось, что российский "Первый канал" решил отказаться от трансляции "Евровидения-2017" из-за того, что страна-хозяйка мероприятия — Украина — запретила участнице от РФ Юлии Самойловой въезд на свою территорию.

Видео: Прес-служба В'ячеслава Кириленка