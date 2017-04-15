В Кабмине сказали, что Россия сама себя изолировала от "Евровидения-2017"

В конкурсе примут участие 42 страны, отметил Кириленко.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Российская Федерация сама себя изолировала от международного песенного конкурса "Евровидение-2017".
Об этом он рассказал в эфире "Українського радіо".
По его словам, Кремль лишил российский народ возможности увидеть прекрасное шоу, в котором примут участие 42 страны.
"... миллионы россиян, благодаря спутниковому телевидению, благодаря Интернету, будут просматривать, независимо от воли Кремля и Путина (президент России Владимир Путин — Ред.), картинку из Украины", — отметил Кириленко.
Ранее сообщалось, что российский "Первый канал" решил отказаться от трансляции "Евровидения-2017" из-за того, что страна-хозяйка мероприятия — Украина — запретила участнице от РФ Юлии Самойловой въезд на свою территорию.