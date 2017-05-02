Украина к Евровидению-2017 готова. Опубликовано видео, как участники отдыхают на закрытых вечеринках

Украина полностью готова к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

"Прекрасная сцена! Украина к Евровидению-2017 полностью готова", — подписал Гройсман фото сцены.





Между тем в Киев продолжают прибывать иностранные гости и участники Евровидения. В течение трех суток прилетели представители более 20 стран, сообщает телеканал 24

После сложного дня участники Евровидения отдыхают в Евроклубе. Это вторая официальная локация песенного конкурса. В течение двух недель здесь пройдут закрытые вечеринки для делегаций и артистов.

"Я это называю местом таинственной жизни делегаций. У них плотный график, с утра до ночи они находятся на репетициях. После этого они приезжают сюда. У них здесь своя развлекательная атмосфера", — рассказал ивент-менеджер Евровидения-2017 Кирилл Воронин.

В Евроклубе также будут проходить фан-встречи с артистами и автограф-сессии. И уже менее чем через неделю представители всех 42 стран-участниц именно в этом месте встретятся на церемонии открытия.

Напомним, песенный конкурс будет проходить с 7 по 13 мая 2017 (конкурсные дни 9, 11 и 13 мая). Городом-хозяином Еврошоу путем отбора был определен Киев. Киев принимает Евровидение во второй раз после 2005 года. Окончательным местом проведения песенной части конкурса официально определено помещение Международного выставочного центра.

Читайте больше в спецтеме "Главреда": Песенный конкурс "Евровидение-2017" в Украине: главные события

видео: телеканал 24