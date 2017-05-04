Организаторы "Евровидения" вновь заговорили о введении санкций против России и Украины

В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса "Евровидение".

Об этом сказал председатель оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, пишет Heute.

По его словам, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но не сделала этого с Россией. "С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это является нарушением уставов. За нарушение уставов предусмотрены санкции", — сказал Фрайлинг.

Однако, еще одним нарушением со стороны РФ является то, что представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года. В то же время Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты. "Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа, отзыва спонсорского финансирования, к отстранению от участия в конкурсе на срок до трех лет", — сказал он. Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе. Официальное сообщение будет сделано уже после проведения "Евровидения", 12 июня.

Как известно, Россия отказалась принимать участия в 62-м международном песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Согласно сообщению, официальный ретранслятор на территории РФ — "Первый канал" — отверг все компромиссные предложения, предложенные EBU. Речь шла о возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на конкурсе виртуально, с помощью спутниковой связи, или послать на конкурс другого представителя или представительницу России, которая могли бы беспрепятственно въехать в Украину.

Напомним, журналистов в Севастополе попросили не говорить с Самойловой о "Евровидении".