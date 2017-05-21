"Без Mail.ru мне жизня — тухляк". "Мирко Саблич" троллит запрет российских сайтов в Украине

Юмористическая украинская группа "Мирко Саблич" оперативно отреагировала на решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций против России и блокировании доступа к поисковику "Яндекс", соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассникам" и другим российским ресурсам в Украине.

Свое творение под условным названием "Без Mail.ru мне жизня — тухляк" (Запрету российских соцсетей посвящается), группа опубликовала на своей странице в Facebook.

Без мэйл.ру мне жизня — тухляк,

Без ВеКа мне никак, короче,

Да, Россия — мой лютый враг,

Но к халяве привык я очень!



Хто ж це придумав, *лядь,

Руки б вам поодбивать,

Нафіга таке робить

Я блін не понімаю!



Як я, простий Вітьок,

Із района рагульок,

Буду відєо грузить,

Як жить тепер не знаю!



Хто ж це придумав, *лядь,

Руки б вам поодбивать,

Нафіга таке робить

Я блін не понімаю!



Як я, простий Вітьок,

Із района рагульок,

Буду відєо грузить,

Як жить тепер не знаю!



Только мы ведь советской сборки,

Нас запретами не свинтить,

Наберемся чуток сноровки,

Через прокси в ВэКа ходить.



"Де той військовий стан!",

"Чи за це стояв Майдан!",

"Ой ти зрадонька моя,

Одну тебе кохаю!"



"Де Кіркоров, де Кобзон,

Де родімий мій шансон",

"Той безвіз нам на*уя,

Коли грошей немає?"



"Де той військовий стан!",

"Чи за це стояв Майдан!",

"Ой ти зрадонька моя,

Одну тебе кохаю!"



"Де Кіркоров, де Кобзон,

Де родімий мій шансон",

"Той безвіз нам на*уя,

Коли грошей немає?"



Я вам так, дорогуши скажу —

Ведь прошла я и Крым, и Рим —

Не за Путином я тужу,

А за солнечным прошлым своим.



Да, на ВеКа залип,

Да, на Yandex-картах джип,

Да, в одноглазіках

Друзяк я повно маю,



Но з другої сторони,

Часть гібридної війни —

Це й російські пабліки,

Смали, Петро, прощаю!



Да, на ВеКа залип,

Да, на Yandex-картах джип,

Да, в одноглазіках

Друзяк я повно маю,



Но з другої сторони,

Часть гібридної війни —

Це й російські пабліки,

Смали, Петро, прощаю!

Напомним, ранее "Мирко Саблич" отреагировал на слова незаконного экс-прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, которая заявила, что на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II, и записала песню "Кап-кап-кап — Россия еле дышит".