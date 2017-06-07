В Украине назвали лучшие фильмы года

Лучший украинский игровой фильм: "Гнездо горлицы".
Национальное общество кинематографистов Украины объявило победителей своей ежегодной премии.
Об этом сообщает glavcom.ua.
По мнению членов Бюро украинской киножурналистики лучшими в 2016 году стали следующие картины:
Лучший украинский фильм: "Моя бабушка Фанни Каплан" (Елена Демьяненко)
Лучший украинский игровой фильм: "Гнездо горлицы" (Тарас Ткаченко)
Лучший украинский неигровой фильм: "Украинские шерифы" (Роман Бондарчук)
Лучший украинский анимационный фильм: "Никита Кожемяка" (Манук Депоян)
Лучший украинский короткометражный фильм: "Гвоздь" (Филипп Сотниченко)
Лучший украинский фильм-дебют: "Varta1, Львов, Украина" (Юрий Грицына)
Специальную премию имени Александра Довженко получил режиссер анимационного кино, художник, педагог, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Сивоконь.
Напомним, Джамала презентовала клип, основанный на кадрах из художественного фильма "Моя бабушка Фанни Каплан".