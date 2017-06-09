Французский режиссер продает "Золотую пальмовую ветвь" ради новой ленты

Популярный французский режиссер Абделатиф Кешиш вынужден выставить на аукцион свою "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля для новой ленты.

Об этом пишет buro247.

Дело в том, что сейчас он работает над фильмом "Мектуб, моя любовь" и имеет проблемы с деньгами на его пост-продакш. Банк заблокировал выдачу оставшихся средств по кредиту, пишет французская пресса.

Из-за этого Абделатиф продаст полученную в 2013-м году награду Каннского кинофестиваля за "Жизнь Адель".

Напомним, культовый режиссер Дэвид Линч занялся производством футболок.