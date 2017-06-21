Ягольник раскритиковал мюзикл "Дракула Влад": второй раз я бы не пошел

В Киеве в Жовтневом Палаце одесский продюсер Людмила Нечаева представила свой мюзикл "Дракула Влад".

Украинский продюсер, композитор, поэт и журналист Александр Ягольник раскритиковал данное произведение и оценил его по 10-бальной шкале, пишет Обозреватель.

"Наши "10" за костюмы, конечно, удивили бы любого бродвейского продюсера. Но нынешние киевские реалии таковы, что Мэрилин Монро в мюзикле Национальной Оперетты выглядит куда беднее, чем Люси, одна из героинь одесского мюзикла или "Влад Дракула" в сравнении с австрийским аристократом из мюзикла "Звуки музыки" в постановке той же Оперетты", — пишет он.

"Как известно, среди всех государственных театров именно Оперетта держит пальму первенства по костюмам и мюзиклам. Лучше всех пела, танцевала, играла и достойно при этом владела театральной техникой речи исполнительница роли Люси (Елена Ященко), актриса Одесского русского драматического театра. Живи украинский театр по законам американского, я бы предположил, что уже после этого шоу у нее появилось бы несколько новых предложений с куда большим гонораром.

"8" по хореографии, вокалу и декорациям — наверняка смутили любого американского, английского, немецкого театрального зрителя, увидевшего вместе с нами "Дракула Влад" но, опять же, мы исходили из столичных военно-театральных реалий, где основные тенденции не меняются, театр бедный и убыточный, и на мюзиклы, и на какие-либо особо громкие независимые постановки никто не замахивается. Труппа, в которой были победители "Голоса", с поставленными вокальными задачами прогнозированно справилась без труда.

Свет и звук был добротным даже по меркам шоу-бизнеса. И того, и другого, конечно же, было меньше, если сравнивать, допустим, с сольником Оли Поляковой или Натальи Могилевской в "Украине", тем не менее, звучание было комфортным и картинка хорошая. Потому — "7" за работу художника по свету (с пожеланиями сказать режиссеру-постановщику, что украинский театрал не должен видеть на сцене в декорациях замка Влада Дракулы световые приборы).

"6" из 10 – максимум, что можно поставить тому звукорежиссеру, который прекрасно проводит все шоу, но финальную песню выводит намеренно громче, чем звучит весь основной спектакль. Он забыл, что это мюзикл, а не концерт-солянка?

"5" – за песенную лирику, потому что все было в рифму, но без особых поэтических изысков и хуков. Непонятно, впрочем, как у средневекового Дракулы, в мозгу мог "током бить вопрос" или, например, как в Лондоне в начале 20 века могла возникнуть фраза "ребята, я так рад, что у вас легализовали проституцию", не говоря уже о шутках исполнителя главной роли Дениса Любимова о безвизе и вКонтакте.

"5" – за режиссерскую работу (Павел Ильюшкин) и за историю, которой, как выразился Юрий Рыбчинский, "не было в зале". Вызывали вопросы не только дикция у некоторых говорящих персонажей, но и некоторые смысловые моменты – даже у тех, кто отличает версию Брэма Стокера про Дракулу от других. Скажем: непонятно, кто антагонист графа, кто та персонаж, которая Влада Дракулу увещевала, почему покончила жизнь самоубийством любимая графа, etc. И если бы мюзикл "Дракула Влад" шел только второй акт – он бы ничего не потерял, в том числе и зрителей: например, главные герои нашумевшей "Посттравматичної рапсодії" Д.Корчинського ушли с мнением, что это больше нарезка номеров, чем настоящий мюзикл, т.к. нарушены причинно-следственно связи.

"5" – за композиторскую работу. Все первое отделение не покидала мысль, что звуковая дорожка сделана по лекалам "Нотр дам де Пари", а одна из тем – из "Обыкновенного чуда". До середины второго отделения я сомневался, ведомо ли композитору мюзикла, что кроме терции вокальные подпевки можно петь и по-другому, и думалось, что ему явно стоит послушать последний альбом Очеретяного кота. Придя домой и погуглив пи-ар о молодом композиторе по имени Поль, я с удивлением для себя узнал, что оказывается, он сотрудничал с "Machete (Токио), Green Grey, Лама, The Yardkiss, Монатик, Наталья Могилевская, Delice и многими другими". И что композитор, которого пригласила генпродюсер, "недолюбливал мюзиклы, но написал абсолютно гениальные хиты". Не буду оспаривать список "тех, с кем" он сотрудничал, но отмечу, что, как и с вышеперечисленными артистами, так и здесь хитов замечено не было.

Не нужно быть Брэмом Стокером, чтобы понимать, что модный в этом сезоне затылок главного героя мюзикла вряд ли соответствует прическам, которые были в Трансильвании времен графа Дракулы. В крайнем случае – есть парики.

Скомканный сюжет, попытавшийся соединить в себе несколько различных моментов из кинематографических версий о вампире Дракуле, получился не только без рек крови (даже на видеодекорациях), но и без крови как таковой на сцене вообще. Если в этом состояло задекларированное продюсером "разрушение вампирских стереотипов", то, может быть, стоило главному герою и остальным говорить по-украински весь мюзикл, а не только песню в начале? К тому же, русскоязычных версий Дракулы существует много, в них куда больше спецэффектов, чем улетающий носовой платок главного героя в одесском мюзикле, а вот украиноговорящего, к тому же бескровного, графа Дракула — ни было ни разу.

Второй раз на "Дракула Влад", как на "Афродизиак", я бы не пошел", — подытожил Ягольник.

Напомним, ранее Ягольник раскритиковал клип "Время и Стекло" за популяризацию российской символики.