Ягольник раскритиковал мюзикл "Дракула Влад": второй раз я бы не пошел

21 июня 2017, 03:42

Русскоязычных версий Дракулы существует много, а вот украиноговорящего, к тому же бескровного — ни было ни разу.

В Киеве в Жовтневом Палаце одесский продюсер Людмила Нечаева представила свой мюзикл "Дракула Влад".

Украинский продюсер, композитор, поэт и журналист Александр Ягольник раскритиковал данное произведение и оценил его по 10-бальной шкале, пишет Обозреватель.

"Наши "10" за костюмы, конечно, удивили бы любого бродвейского продюсера. Но нынешние киевские реалии таковы, что Мэрилин Монро в мюзикле Национальной Оперетты выглядит куда беднее, чем Люси, одна из героинь одесского мюзикла или "Влад Дракула" в сравнении с австрийским аристократом из мюзикла "Звуки музыки" в постановке той же Оперетты", — пишет он. 

"Как известно, среди всех государственных театров именно Оперетта держит пальму первенства по костюмам и мюзиклам. Лучше всех пела, танцевала, играла и достойно при этом владела театральной техникой речи исполнительница роли Люси (Елена Ященко), актриса Одесского русского драматического театра. Живи украинский театр по законам американского, я бы предположил, что уже после этого шоу у нее появилось бы несколько новых предложений с куда большим гонораром.

"8" по хореографии, вокалу и декорациям — наверняка смутили любого американского, английского, немецкого театрального зрителя, увидевшего вместе с нами "Дракула Влад" но, опять же, мы исходили из столичных военно-театральных реалий, где основные тенденции не меняются, театр бедный и убыточный, и на мюзиклы, и на какие-либо особо громкие независимые постановки никто не замахивается. Труппа, в которой были победители "Голоса", с поставленными вокальными задачами прогнозированно справилась без труда.

Свет и звук был добротным даже по меркам шоу-бизнеса. И того, и другого, конечно же, было меньше, если сравнивать, допустим, с сольником Оли Поляковой или Натальи Могилевской в "Украине", тем не менее, звучание было комфортным и картинка хорошая. Потому — "7" за работу художника по свету (с пожеланиями сказать режиссеру-постановщику, что украинский театрал не должен видеть на сцене в декорациях замка Влада Дракулы световые приборы).

"6" из 10 – максимум, что можно поставить тому звукорежиссеру, который прекрасно проводит все шоу, но финальную песню выводит намеренно громче, чем звучит весь основной спектакль. Он забыл, что это мюзикл, а не концерт-солянка?

"5" – за песенную лирику, потому что все было в рифму, но без особых поэтических изысков и хуков. Непонятно, впрочем, как у средневекового Дракулы, в мозгу мог "током бить вопрос" или, например, как в Лондоне в начале 20 века могла возникнуть фраза "ребята, я так рад, что у вас легализовали проституцию", не говоря уже о шутках исполнителя главной роли Дениса Любимова о безвизе и вКонтакте.

"5" – за режиссерскую работу (Павел Ильюшкин) и за историю, которой, как выразился Юрий Рыбчинский, "не было в зале". Вызывали вопросы не только дикция у некоторых говорящих персонажей, но и некоторые смысловые моменты – даже у тех, кто отличает версию Брэма Стокера про Дракулу от других. Скажем: непонятно, кто антагонист графа, кто та персонаж, которая Влада Дракулу увещевала, почему покончила жизнь самоубийством любимая графа, etc. И если бы мюзикл "Дракула Влад" шел только второй акт – он бы ничего не потерял, в том числе и зрителей: например, главные герои нашумевшей "Посттравматичної рапсодії" Д.Корчинського ушли с мнением, что это больше нарезка номеров, чем настоящий мюзикл, т.к. нарушены причинно-следственно связи.

"5" – за композиторскую работу. Все первое отделение не покидала мысль, что звуковая дорожка сделана по лекалам "Нотр дам де Пари", а одна из тем – из "Обыкновенного чуда". До середины второго отделения я сомневался, ведомо ли композитору мюзикла, что кроме терции вокальные подпевки можно петь и по-другому, и думалось, что ему явно стоит послушать последний альбом Очеретяного кота. Придя домой и погуглив пи-ар о молодом композиторе по имени Поль, я с удивлением для себя узнал, что оказывается, он сотрудничал с "Machete (Токио), Green Grey, Лама, The Yardkiss, Монатик, Наталья Могилевская, Delice и многими другими". И что композитор, которого пригласила генпродюсер, "недолюбливал мюзиклы, но написал абсолютно гениальные хиты". Не буду оспаривать список "тех, с кем" он сотрудничал, но отмечу, что, как и с вышеперечисленными артистами, так и здесь хитов замечено не было.

Не нужно быть Брэмом Стокером, чтобы понимать, что модный в этом сезоне затылок главного героя мюзикла вряд ли соответствует прическам, которые были в Трансильвании времен графа Дракулы. В крайнем случае – есть парики.

Скомканный сюжет, попытавшийся соединить в себе несколько различных моментов из кинематографических версий о вампире Дракуле, получился не только без рек крови (даже на видеодекорациях), но и без крови как таковой на сцене вообще. Если в этом состояло задекларированное продюсером "разрушение вампирских стереотипов", то, может быть, стоило главному герою и остальным говорить по-украински весь мюзикл, а не только песню в начале? К тому же, русскоязычных версий Дракулы существует много, в них куда больше спецэффектов, чем улетающий носовой платок главного героя в одесском мюзикле, а вот украиноговорящего, к тому же бескровного, графа Дракула — ни было ни разу.

Второй раз на "Дракула Влад", как на "Афродизиак", я бы не пошел", — подытожил Ягольник.

Напомним, ранее Ягольник раскритиковал клип "Время и Стекло" за популяризацию российской символики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев мюзикл Александр Ягольник Дракула Влад
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять