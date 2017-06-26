Вандалы разгромили могилу Виктора Цоя

21 июня Виктору Цою могло бы исполниться 55 лет.

Каждый год в день рождения основателя группы "Кино" тысячи фанатов несут к его могиле на петербургском кладбище букеты.

На днях в Сети появились снимки разгромленного мемориала, пишет РИА-Новости.

Фотографию с могилы Виктора Цоя на Богославском кладбище в Санкт-Петербурге опубликовал один из интернет-пользователей в социальной сети. "Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище", — подписала кадр Вероника Красильникова.

На снимке отчетливо видно, что вокруг мемориала разбросаны множество цветов, которые, судя по всему, принесли поклонники творчества Цоя в день его рождения. Портреты музыканта также валялись вокруг сломанные.

По данным издания, сотрудники полиции Санкт-Петербурга проводят проверку, действительно ли могила основателя группы "Кино" была разгромлена неизвестными вандалами. Как ни странно, пока в правоохранительные органы никаких обращений или заявлений не поступало.

Напомним, место гибели Немцова в Москве подверглось нападению вандалов.