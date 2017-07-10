"Няня Вика" пополнила чистилище "Миротворца"

Артистка вчера попала в базу организации.
Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк (известной ее сделала роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня") попала в "чистилище" организации "Миротворец".
Артистку занесли в базу 8 июля, говорится на сайте активистов.
По их данным, Заворотнюк сознательно нарушила государственную границу Украины.
"Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", — такие обвинения выдвинуты телеведущей.
Ранее базу "Миротворца" пополнили российские певцы — экс-участник дуэта Smash Влад Топалов, лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев (Панфилов), бывший солист Hi-Fi Митя Фомин, а также исполнительница МакSим (Марина Абросимова).