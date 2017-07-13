В Китае скончался лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо

Известный китайский правозащитник и писатель Лю Сяобо в четверг, 13 июля, скончался от рака печени.

Об этом передает издание DW.

Лауреат Нобелевской премии мира умер в университетской клинике города Шеньян на северо-востоке КНР, где медики до последнего боролись за его жизнь.

Правозащитники и западные страны, в том числе США, неоднократно призывали власти КНР выпустить Лю Сяобо для лечения за границу. Госдепартамент США накануне в очередной раз призвал Пекин выдать выездные документы правозащитнику и его супруге.

"Лю Саяобо должен иметь возможность лечиться там, где он пожелает. США, естественно, готовы принять его", — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Однако, правительство КНР требовало не вмешиваться в судьбу Лю Сяобо. На прошлой неделе его осмотрели лишь два врача из Германии и США. Они просили как можно скорее выпустить Лю Сяобо для дальнейшего лечения за границу. В ответ клиника Шеньяна объявила его нетранспортабельным.

Лю Сяобо выпустили из тюрьмы в конце июня после того, как у него был обнаружен рак печени последней стадии. Китайский правозащитник находился в заключении с 2009 года. Диагноз ему поставили еще 23 мая.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

В июне 2009 года Лю Сяобо был арестован по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя".

Лю Сяобо — один из авторов так называемой "Хартии 08", вышедшей 10 декабря 2008 года и содержащей призыв к политическим реформам, направленный к властям Китая. Эта хартия требует таких вещей как свободу самовыражения, независимость судебной власти и светское образование. В общем все то, чего следовало бы хотеть людям во всем мире (всего 19 пунктов-желаний). Хартию подписали более 300 общественных деятелей и борцов за права человека в стране.

Напомним, умер известный российский писатель, поддерживавший Украину.