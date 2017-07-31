Известный французский режиссер хочет снимать кино в России

Известный французский режиссер Люк Бессон прилетел в Россию на премьеру картины "Валериан и город тысячи планет".

Перед премьерой у 58-летнего кинорежиссер и сценариста Бессона была пресс-конференция с российскими корреспондентами, пишет ТАСС.

Режиссер заявил о своем желании снять следующий фильм в России.

"Я скажу сейчас то, что еще никогда и никому не говорил. Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что", — сказал режиссер.

Напомним, известный сербский режиссер сделал возмутительное заявление по Крыму.