"Пособник оккупантов". Лидер группы "Несчастный случай" пополнил чистилище "Миротворца"

Российский музыкант, актер, телеведущий, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев попал в "чистилище" организации "Миротворец".

Артиста занесли в базу 18 августа, говорится на сайте активистов.

По их данным, он является пособником российских оккупантов — выступает в СМИ с поддержкой захвата РФ территории Крыма.

Ранее стало известно, что базу "Миротворца" пополнили два солиста российской группы "Дискотека авария" — Анна Хохлова, Алексей Серов, а также один из ее основателей — Алексей Рыжов