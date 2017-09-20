Сергей Жадан сыграет в экранизации собственного романа

В промзоне Киева прошли съемки одной из финальных сцен картины по роману Сергея Жадана "Ворошиловград".

Об этом пишет Сегодня.

Автор романа, который в детстве мечтал стать киноактером, получил маленькую роль, всего на 12 секунд.

Что это за роль, создатели фильма не разглашают, но в кадре Сергей вооружен армейской винтовкой. "Это мой большой комплекс. Я в детстве хотел стать киноактером, вот так свой комплекс и пытаюсь реализовать. Поскольку на съемочную площадку меня так просто не пускают, я прихожу со своим оружием", — прокомментировал Сергей Жадан.

Как отметил генеральный продюсер картины Владимир Яценко, роль для автора романа предполагалась изначально. "Идея поместить Жадана в кадр была сразу, однако мы долго думали и примеряли, в какого же персонажа. Предполагалось, что это будет небольшая эпизодическая роль", — рассказал он.

По словам режиссера картины Ярослава Лодыгина, он долго выбирал, в какой роли Сергей Жадан сможет наиболее полно раскрыть свой актерский талант. "В этот раз Сергею досталась роль с репликой. Это одно слово, которое я мог доверить только ему. Потому что никто настолько аутентично не произносит это слово как автор романа", — отметил он.

Историю возвращения главного героя Германа в родной край зрители увидят в кинотеатрах осенью 2018-го года.

Однажды главный герой "Ворошиловграда" Герман получает телефонный звонок. Его брат, владелец старой бензоколонки, исчез. Герман вынужден вернуться на родной Донбасс, где он не был много лет, чтобы разобраться с ситуацией. Там он встречается с реальными и вымышленными персонажами, друзьями детства и местной мафией, которая пытается отобрать его бизнес. Неожиданно для себя Герман осознает, что защищает не только бензоколонку, но и свое прошлое, будущее и свой дом. Он решает остаться в родном городе с людьми, которые любят его, требуют его защиты и верят ему.

Зритель увидит в картине известных украинских актеров, таких как: Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и др.

Напомним, писатель Кокотюха рассказал, произведения каких современных украинских писателей достойны экранизации.