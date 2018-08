Мюзикл про Украину поставят на Бродвее

Выпускник Беркли (США), 22-летний Эрнест Дерябин, написал первый мюзикл про Украину.

Об этом пишет ivona.

Эрнест Дерябин назвав мюзикл "Пунктирная линия". В этом произведении автор проводит аналогию с линиями на чекистских бумагах, на которых подписывались смертные приговоры во времена войны. Из известного произведения Миколы Хвыльового Я романтика Эрнест взял только концовку — украинский чекист убивает свою мать во имя идей коммунизма, остальной сюжет — его вымысел. Но как признался сам автор, все исторические события того времени были учтены.

"Я хотел как можно ярче утрировать опасность политического и идейного фанатизма, показать, какие границы во имя зомбирующей и всеобещающей утопии может перейти человек. Такое может произойти где угодно, даже в Америке. И в любое время. Вторая цель — познакомить Бродвей с Украиной, с ее культурой и историей, но через призму обычных, иногда смешных и даже легкомысленных персонажей, один из которых кроваво и безвозвратно сбился с пути", — аргументирует свою идею композитор.

Новое произведение уже успели оценить эксперты, в том числе и непосредственно представляющие Бродвей. Например, Адам Гетель, который написал The Light in the Piazza и получил две премии Тони за лучшую музыку и лучшую оркестровку, назвал произведение одним из самых перспективных и свежих мюзиклов, с которыми ему когда-либо приходилось знакомиться. Он посоветовал обязательно "довести" его до Бродвея.

Сюзан Роджерс, друг и учитель Эрнеста в Беркли, работавшая в свое время с Принцем, была в восторге от Пунктирной линии, отметила его музыкальною креативность и общую инновационность. Профессор по музыкальному театру Майкл Вартофски, известнейший создатель мюзиклов, композитор, даже помогал на начальном этапе. Он уверен, что этот мюзикл будет одним из лучших предложений на рынке Бродвея.

Эрнест Дерябин родился и вырос в Украине, всю жизнь посвятил музыке, участвуя во всевозможных украинских и международных конкурсах. В 2012 году поступил в Беркли и обучался сразу по трем специальностям: музыкальная продукция и инженерия, музыкальный бизнес/менеджмент, композиторство и написание сценариев для музыкального театра. На обучение в таком престижном заведении талантливый юноша даже выиграл грант — часть средств на учебу выделяла американская сторона.

