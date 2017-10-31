Украинский фильм "Киборги" посвятили убитой Амине Окуевой

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев представил трейлер нового фильма "Киборги", который он посвятил убитой чеченке, добровольцу и активистке Амине Окуевой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В связи с гибелью Окуевой, режиссер посвятил фильм ей.

"Дорогие друзья, вместе с командой представляем вам официальный трейлер нашего фильма "Киборги". Амина Окуева, сестра моя, лично я посвящаю эту премьеру тебе. Вечная память тебе. Герои не умирают. Слава Украине", — написал Сеитаблаев.

Как ранее сообщалось, в Киевской области автомобиль чеченских добровольцев АТО Амины Окуевой и Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи, вследствие чего Окуева погибла.

Напомним, Геращенко назвал основные версии убийства Окуевой.