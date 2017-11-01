За Шевченковскую премию в этом году поборются братья Капрановы и Ирванец

31 октября закончился срок подачи работ на получение Шевченковской премии.

Имена участников конкурса появились на официальном сайте премии.

Среди них 19 авторов.

В 2017 году за Шевченковскую премию в области литературы, публицистики и журналистики будут бороться:

Сергей Плохий, "Брама Європи"

Петр Шкрабюк, "Над простором і часом"

Галина Тарасюк, "Зоре моя вечірняя, або Пророк і Марія"

Эмма Андиевская, "Міста-валети", "Бездзигарний час", "Шухлядні краєвиди", "Маратонський біг", "Щодення: перископи"

Иван Корсак, "Борозна у чужому полі", "Вибух у пустелі", "На розстанях долі"

Юлия Бережко-Каминская, "Пошепки і вголос"

Ольга Слоньовская, "Упольоване покоління"

Виктор Терен, "Жити"

Василий Рябый, "Сологолос"

Иван Чумак, "Історія самобутності, або Народ безсмертний"

Братья Капрановы, "Забудь-річка"

Петр Карась, "Серце мусить боліти", "Жито і калина"

Владимир Рафеенко, "Довгі часи"

Ганна Ручай, "На східному фронті є зміни"

Оксана Смола, "Вітрильник у Божих долонях"

Вячеслав Рисцов, "Моя любов на тебе схожа"

Александр Ирванец, "Харків 1938"

Антония Цвид, "Возлюбленик муз і грацій", "І темнії ночі, і ласки дівочі", "Як русалки місяць ловлять"

Павел Усенко, "На Шевченковій орбіті: Зигмунт Сєраковський"

Отбор на получение премии проходит в три этапа. Первый — допуск к конкурсу и публикация авторов на сайте премии. Второй — формирование шорт-листа, третий — выдвижение предложений на рассмотрение президента. В состав жюри в этом году вошли писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актер Алексей Богданович, телеведущий Юрий Макаров, актрисы Наталья Сумская и Ада Роговцева, режиссер Мирослав Слабошпицкий.

Напомним, в 2016 году лауреатом Шевченковской премии стал Иван Малкович за книгу "Подорожник з новими віршами". Он получил 192 тысячи гривен.