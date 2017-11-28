Анюта Славская: Украинцы не готовы отказаться от российской музыки

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей, ведущей, координатором проекта "Дети необъявленной войны" Анютой Славской. Общаясь с читателями, она рассказала о своем социальном проекте "Дети необъявленной войны", герои которого — дети, пострадавшие от военных действий на востоке Украины (переселенцы, сироты, дети воинов, дети-инвалиды и т.д.), достаточно ли внимания государство уделяет детям, знающим не понаслышке, что такое война, а также как лично она воспринимает происходящее на Донбассе, учитывая, что родилась она в Донецке, ее детство прошло там, и там же живут ее родственники и друзья. Кроме того, певица рассказала, что думает о квотах на украинскую музыку в отечественных телевизионных и радиоэфирах, почему считает, что артисты бессильны в "возвращении умов жителей Донбасса", которые симпатизируют России, а также как она относится к запрету на въезд в Украину для российских артистов.

Представляем стенограмму чата с Анютой Славской.

Dinka: Анно, що спонукало вас створити такий проект як "Діти неоголошеної війни"? З чого все починалося?

Анюта Славская: Была сначала просто идея, которая в процессе работы трансформировалась и воплотилась в проект "Три минуты на детство", в котором мы задействовали известных украинцев, чтобы как можно больше привлечь внимания общественности. Есть команда, которая на волонтерских началах работает над проектом, начиная от лого до монтажа видео.

Иногда не ты выбираешь деятельность для себя, а она тебя выбирает. Так и произошло со мной. Кто-то из творческих людей становится дизайнером, кто-то — психологом, кто-то идет в политику, а я для себя выбрала социальную сферу.

Terenko_S.: По вашему субъективному мнению, достаточно ли внимания уделяет государство проблемам переселенцев и детей, которые не понаслышке знают теперь, что такое война?

Анюта Славская: Нет, однозначно нет. Со мной согласятся многие социальные работники в нашей стране. Мы делали проект с соцработниками — это были небольшие интервью. И каждый из сотрудников говорил о том, что государство мало внимания уделяет этой проблеме и решению проблем детей.

Sonita: Занимаясь таким проектом, Вы, наверняка, много общаетесь с детьми из зоны АТО или прифронтовых городов. Расскажите, пожалуйста, об этих детях: чем, по вашим наблюдениям, отличается такой ребенок от других, живущих исключительно мирной жизнью, какие у них страхи, желания, потребности?

Анюта Славская: Этот проект позволил мне узнать о проблемах этих детей непосредственно от них, увидеть ситуацию изнутри. Эти дети — другие, это факт. На их поведении сказалась психологическая травма, переживания. Они более неуверенные в себе.

Буквально два назад я ездила в дом семейного типа, где проживает семеро детей-сирот, четверо из них приехали из Донецкой области, из Зугреса. Детки от 12 лет, достаточно взрослые. Они очень стараются, но в глазах есть неуверенность, страх. Они так волновались из-за участия в нашем проекте: достаточно ли они хороши, талантливы в своих увлечениях, чтобы стать участником нашего проекта. Они очень воспитаны, это меня впечатлило.

Желания... Они просо хотят к себе внимания. Когда ты меняешь свой дом, друзей, город, появляется дискомфорт, с которым у детей не всегда получается справиться. Цель нашего проекта — в первую очередь, чтобы дети поверили в свои силы.

Sonita: Как давно существует проект "Дети необъявленной войны"? Есть ли уже какой-то фитбек — чем и насколько данная инициатива помогает таким детям?

Анюта Славская: Проект существует всего лишь полгода. У нас нет каких-либо спонсоров, мы не поддерживаемся грантами, нет постоянных благодетелей, которые бы вкладывали свои деньги. Все — на энтузиазме неравнодушных к этой теме людей. Эта инициатива уже на сегодняшний день импонирует детям. Для многих из них она заронит зерно для будущего. Например, есть девочка, которая мечтает стать дизайнером — мы ей подарим такую возможность в этом проекте. Она непосредственно у модельера сможет узнать, с чего лучше начинать молодому специалисту, узнает о его ошибках, поймет, как лучше двигаться к своей цели.

Alina Bezkrovna: У проекті можуть взяти участь звичайні діти?

Анюта Славская: А как же! Мы приветствуем детей всей нашей страны, и никаких рамок не ставим для них. Если у ребенка есть своя заветная мечта или кумир, с которым он хочет познакомиться, то он имеет все права и возможности, чтобы осуществить эту мечту.

Проект, в первую очередь, создавался для детей-переселенцев, детей-сирот, детей участников АТО, но страдают от событий на Донбассе дети по всей Украине. У родителей некоторых детей стало меньше возможностей что-то позволить себе, где-то просто закрываются сады и школы. Поэтому печальные события на Донбассе повлияли на всех.

Оля Антонівська: Чи підтримує проект держава як у фінансовому, так і адміністративному плані?

Анюта Славская: Нет.

Анастасия Красуцкая: Як можна долучитись до проекту в якості волонтера?

Анюта Славская: Пишите нам на страницу "Діти неоголошеної війни" или на почту dity.neoholoshenoi.viiny@gmail.com. Мы всегда рады помощникам — работы хватает.

Анастасия Красуцкая: Чи є спонсори проекту, чи все фінансуєте Ви?

Анюта Славская: Есть неравнодушные люди, которые иногда могут нам финансово помочь. Например, выделить деньги на приезд детей в Киев на встречу к их кумирам. Но эти люди делают это только ради благой цели, но не для своего пиара и рекламы.

Julia Keba: Який ступінь зацікавлення в українців проектом "Діти неоголошеної війни"? Чи багато долучається нових людей, пропонуючи свою допомогу?

Анюта Славская: То, что эта тема интересна обществу, даже для меня было открытием. Люди интересуются, комментируют, предлагают, пишут. Это доказывает только то, что прошло уже четыре года событий на Донбассе, но проблемы все те же, и проблем много. И только люди, которые объединяются в общественные организации и волонтерские направления, могут чем-то помочь.

Николай Мусиенко: Шановна Анна! Ваш проект вкрай важливий і потрібний для соціалізації, підтримки та надання нових можливостей дітям України у цей складний період її будування. Питання: як і яким чином планується залучення державних органів, приватного бізнесу, гуманітарних фондів та небайдужих людей для підтримки і розвитку даного проекту? Крім того, чи існують плани щодо розгортання даного проекту до державної програми з підтримки дітей, які зазнали впливу російської агресії на сході України, а саме "дітей неоголошеної війни"?

Анюта Славская: Было бы идеально, если бы у нашего проекта было постоянное финансирование и государственная поддержка. Тогда мы могли бы делать больше для детей, с которыми общаемся.

В ближайшем будущем мы планируем присоединиться к общественным организациям для того, чтобы дети, которые пострадали от войны, наконец получили статус "дети войны". Этот законопроект уже существует, его много раз меняли, были открытые слушания, но до принятия этого законопроекта так руки наших депутатов не дошли.

Mira Mira: Анюта, а есть ли у вас личная история из детства, когда вы преодолевали страх или неуверенность? Расскажите свою историю.

Анюта Славская: Конечно, есть. Меня как-то учителя попросили спеть на "последнем звонке". Петь-то я не боялась, но, когда до меня дошло, что на меня будет смотреть вся школа, я думала, у меня сердце выпрыгнет. Пела я "Маленькую страну" Наташи Королевой. После этого все лето со всех дворов, где бы я ни проходила, звучал лейтмотив "Маленькая страна" — меня все троллили этой песней. Но я преодолела этот комплекс, и через некоторое время те же старшеклассники приходили на мои концерты.

Kavalerova: Куда можно прислать видео? И до какого числа? И как вообще можно с вами связаться, или это в видео надо свои контакты сказать?

Анюта Славская: Видео присылайте на нашу страницу или на почту dity.neoholoshenoi.viiny@gmail.com. Изначально мы ставили дедлайн 19 декабря, но из-за того, что видео от детей продолжают поступать, мы решили пролонгировать до 7 января. Поэтому ждем от вас видео.

Irina Omelchenko: Анюта, спасибо Вам за такой нужный проект. Скажите, а какие еще звезды будут принимать участие в нем? И как будут определяться дети-победители для встречи со звездой?

Анюта Славская: К проекту уже присоединились Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Владимир Горянский и Илья Ноябрев, Жан Беленюк и Тимур Мирошниченко, Владимир Данилец и Стелла Захарова, Сергей Варламов и Анатолий Соловьяненко. Будут также принимать участие Злата Огневич, Екатерина Кухар, Джамала. Очень надеемся, что переговоры с Виталием Кличко закончатся успешно. Победители будут определяться количеством лайков под их видео и количеством просмотров.

Anastasiia Ivanova: Анечка, о чем ты мечтаешь сейчас? Поделись!

Анюта Славская: Сижу в твоем платье, мечтаю — о новом. :) О том, чтобы ты присоединилась к нашему проекту.

И, конечно же, хочется, чтобы финал проекта и встреча детей с их кумирами осуществились. Хочется подарить детворе праздничное настроение, и чтобы хотя бы маленькая их мечта реализовалась.

Oksana Medynska: Чи багато вже діток взяли участь у проекті? У вас є фаворит?

Анюта Славская: Да, мне нравится мальчишка (этого видео еще нет на странице, оно пришло сегодня ночью), который мечтает стать олимпийским чемпионом и желает украинцам иметь поменьше вредных привычек, меньше курить и заниматься спортом.

Сколько детей? Не подсчитывала, но видео приходят и приходят. Самое важное, что дети уже сейчас в некоторой степени нам диктуют условия конкурса, мы учитываем их пожелания и хотим угодить.

Инна Породько: Анюта, планируете ли Вы курировать деток после проекта?

Анюта Славская: Некоторых участников проектов я знаю не первый год. Я приезжала к ним лично, адресно помогала. Именно я настояла, чтобы они приняли участие в нашем проекте. У них даже не было носителя, чтобы записать видео. Ни телефона, ничего — только один "убитый" компьютер. Я выделила время, взяла фотоаппарат, который пишет видео, поехала в Гостомель и записала всю "банду", чтобы как можно больше деток приняли участие в проекте.

Ragneda: Анна, вы ведь родом из Донецка, если не ошибаюсь. Остались ли у вас там родственники? Что чувствуете, глядя на то, что происходит в родных для вас с детства краях?

Анюта Славская: Да, я — дончанка, но переехала в Киеве более десяти лет назад. Родные, друзья остались, причем не только в Донецке, но и в Луганске. Постоянно с ними общаюсь по телефону, поддерживаю связь, пытаюсь по возможности помогать. Наверное, с этого и начался мой путь в социальную сферу, когда три года назад я перевозила своих близких в Киев, чтобы помочь им убежать от страшных событий, которые там разворачивались.

Горько от того, что происходит в моих родных краях, что я не могу туда поехать. Я очень надеюсь, что когда-нибудь это остановится, и наконец-то мир восторжествует.

Inessa: Аня, с какого момента нынешняя война на Донбассе перестала быть для вас чем-то отдаленным, а стала личной проблемой, когда вы не смогли оставаться в стороне и решили заняться социальными проектами, направленными помочь людям с Донбасса?

Анюта Славская: Весь этот путь начался с моих родных и близких. Тут у меня не было другого варианта и выхода. Конечно же, помогала и принимала участие в волонтерских движениях, когда собирали гуманитарку, продукты... Донецк — это часть меня и часть моей жизни. Он никогда не был "чем-то отдаленным".

Inessa: Бывали ли вы в прифронтовых городах или непосредственно на передовой? Если да, ваши впечатления об увиденном? Чем реальная картина отличается от той картинки, которую подают СМИ?

Анюта Славская: Я не была уже пять лет в Донецке. Но мне достаточно информации, которую мне рассказывают мои близкие. Ведь они регулярно проезжают мимо блокпостов туда и обратно. Последняя информация о происходящем поступила ко мне два дня назад.

То, что там происходит, ужасно. Ужасно то, как относятся к людям на блокпостах. Например, за какое-то сказанное слово недовольства, тебя могут заставить стоять несколько часов в "отстойнике". Невозможно добраться куда-то на транспорте, потому работают частники, зарабатывающие на этом деньги. Деньги решают все — доберешься куда угодно, лишь бы платил.

Viktor: Что вы думаете о недавнем видеообращении Владимира Зеленского? Разве он не прав, возмущаясь тем, что государство и СБУ занимаются "Сватами", а не безопасностью граждан и более насущными реальными проблемами?

Анюта Славская: Абсолютно прав. Наша власть занимается переименованием улиц, городов, отменой праздников — чем угодно... Но все это — не более чем отвлечение внимания от того, что происходит вокруг нас.

Vinno: Что могут и должны сделать украинские артисты для того, чтобы Донбасс стал украинским не только по форме, но и по сути, чтобы вернуть умы жителей региона, которые пока что смотрят на Россию и связывают свое будущее с ней?

Анюта Славская: Не знаю по поводу "умов, которые смотрят в Россию". Возможно, они есть, но не среди моих знакомых. Эти люди, дончане, не довольны в первую очередь руководителями нашей страны. Сейчас и в Киеве найдется мало тех, кто солидарен с властью.

Я — за возможность высказывать свое мнение о власти, но это высказывание должно быть в мирном русле.

А артисты ничего не сделают… Развязали войну не артисты, а политики, которые вели за собой. В их компетенции изменить все к лучшему.

Gallina: Что бы вы хотели изменить в законах украинского шоу-бизнеса и почему?

Анюта Славская: Хотела бы вернуть некоторые нюансы из советского прошлого. Например, прохождение артистами своего рода экзамена. Тогда была специальная коллегия, после прохождения "экзамена" артисты получали возможность гастролировать по стране. Это нужно было для того, чтобы артисты могли доказать свою профпригодность.

Уже все знают, что просто снять клип и "отротировать" песню не так уж и сложно. А потом, когда ты слышишь этого человека на концерте, причем на концерте высокого уровня, даешься диву...

Gallina: Насколько справедливо, на ваш взгляд, суждение о том, что с отказом от российского музыкального продукта в Украине образовался некий вакуум? Насколько успешны попытки заполнить этот вакуум украинской музыкой?

Анюта Славская: Почему же… Мы не "отказались" от российского музыкального продукта — все радио "кричит" исполнителями из России, куда ни переключи, они с нами. Часть из них не приезжает с концертами, но не все же...

Зато Беларуси повезло — теперь все российские артисты там.

Gallina: Готов ли украинский слушатель отказаться от российской музыки, или он, скорее, откажется слушать привычную радиостанцию и пойдет искать творчество любимого российского исполнителя в интернете?

Анюта Славская: Да не готовы мы отказаться от российской музыки. Нам, конечно, есть чем гордиться. Но за последние годы появились на нашем музыкальном олимпе очень яркие исполнители: Монатик, Никита Ломакин, My Ree, Олег Винник и много других. Люди собирают залы, публика покупает билеты. Они делают яркие треки.

Но наши соседские коллеги все равно чуть "впереди паровоза", хотим мы того или нет.

Alika: Кто, по-вашему, диктует тенденции на украинском рынке? Почему мы все больше скатываемся к тупой и примитивной попсе? Не получается ли так, что украинский слушатель должен "потреблять" то, что ему навяжет те, кто раскручивает у нас исполнителей, или те, кто определяют "форматность" в эфирах?

Анюта Славская: А вы не слушайте примитивизм, и такую попсу никто не будет делать. Будьте чуть требовательнее к музыке.

Alika: Что в Украине решает успешность артиста — талант исполнителя или деньги продюсера?

Анюта Славская: Менеджмент — на первом месте. На втором — талант. У нас очень много поющих талантливых людей, но без должного позиционирования и правильной раскрутки о тебе никто не узнает.

Simba: Анна, часто складывается впечатление, что в Украине Минкульт живет в одной реальности, а шоу-биз — в другой, и если шоу-бизнес пытается идти в ногу со временем, то проекты Минкульта больше напоминают деятельность сельских клубов или мероприятия из советского прошлого. Так ли это на ваш взгляд? Если да, то почему такой разрыв?

Анюта Славская: А у нас есть в стране Минкульт? Мне не понятно, чем занимается это министерство. Оно никак не влияет на шоу-бизнес и никак не помогает артистам.

Massimo: Анна, видите ли вы какой-то положительный эффект от того, что в украинских телевизионных и радиоэфирах стало меньше российской музыки, российских исполнителей? В чем он проявляется?

Анюта Славская: Украинских исполнителей на радиоволнах стало больше благодаря квотам. Это радует, что есть возможность у молодых групп и исполнителей показать свое творчество. Но иногда хочется, чтобы качество было на первом месте, а не украинский язык.

Massimo: Как вы относитесь к введению квот на украинскую музыку?

Анюта Славская: Що занадто, то нездраво... У нас во властных кабинетах сидят какие-то максималисты: если украинская музыка, то добровольно-принудительно. Творчество не терпит принуждения.

ma_tilda: До войны вы выступали и в России тоже. Вам как артистке сильно не хватает российского рынка сейчас?

Анюта Славская: Да, выступала. Но не могу сказать, что часто. Всегда себя позиционировала как украинскую исполнительницу. Всегда работала только на внутренний рынок.

Сейчас многие исполнители работают на российский рынок - там больше финансовых возможностей, больше работы и проектов. Я не осуждаю их за выбор — артистам нужно работать. Они для себя решают, где работать, когда и для кого.

ma_tilda: Скажите честно, как изменились заработки артиста в последние три года по сравнению с довоенным периодом? Стало ли меньше концертов, или люди по-прежнему охотно посещают развлекательные мероприятия? На чем лично вам приходится экономить?

Анюта Славская: В разы уменьшилось количество концертов, работы, дней города. Люди экономят, в первую очередь, на зрелищах. Слава Богу, на хлебе не экономят пока. Люди сейчас меньше себе могут позволить купить билет на концерт иностранных исполнителей, но и украинских исполнителей.

Мне приходится экономить на своих женских капризах. Хочу пойти на курсы английского, но все время переношу.

ma_tilda: Как вы относитесь к запретам на въезд в Украину для российских артистов? Кто и в чем выигрывает от такого решения? А главное — выигрывает ли слушатель, зритель?

Анюта Славская: Запретный плод сладок. Если люди хотят пойти на концерт российского исполнителя, они пойдут. Многие из моих друзей ездят в Беларусь, чтобы послушать кумиров, или в Россию. Это как история с Лорак на 15-летие балета Freedom, когда ей зал аплодировал стоя. И тут без вариантов — персона нон грата или любимая исполнительница.

Elina Omelchenko: В каких новых для вас музыкальных стилях вам хотелось бы себя попробовать?

Анюта Славская: Я бы хотела себя попробовать в своем старом стиле — я преподаватель народного вокала. Хочу сделать яркую песню с этническими напевами, фолком — чтобы душа развернулась.

Kukla: Анна, что происходит сейчас в вашей творческой жизни? Остается ли время, силы и вдохновение на творчество в нынешних условиях войны?

Анюта Славская: Очень актуальный вопрос. Сил не остается. Не могу себя заставить творить. Тем более, мыслей и вдохновения с каждым днем все меньше. Для меня сложно выходить на сцену и петь для людей после просмотра новостей. Поэтому я решила этот период жизни посвятить нашему социальному проекту. А когда все наладится, я с удовольствием вернусь к творчеству, песням и праздникам.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского