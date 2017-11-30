Стала известна дата киевского концерта культовой группы Franz Ferdinand

Летом будущего года на киевской площадке "Арт-завод "Платформа" впервые в Украине выступит известная британская рок-группа Franz Ferdinand.

Концерт состоится 13 июня 2018 года. Цена билета ориентировочно будет составлять 990 гривен.

Свой дебютный альбом коллектив выпустил в 2004 году и сразу же получил за него престижную британскую премию премию Mercury Prize. Впоследствии творчество Franz Ferdinand повлияло на формирование стиля других известных рок-коллективов, к примеру - Arctic Monkeys.

В феврале будущего года Franz Ferdinand планирует выпустить новый, уже шестой по счету альбом, песни из которого и будут презентованы перед киевской публикой. Кроме того, музыканты намерены сыграть украинским зрителям все свои главные хиты.

Напомним, ранее стала известна дата выступления в Киеве культового коллектива Gorillaz.