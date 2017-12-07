Автор романа "Аэропорт" обвинил сценариста фильма "Киборги" в плагиаите

Журналист, фотограф и автор романа "Аэропорт" Сергей Лойко высказал в адрес создателей нового украинского фильма "Киборги" подозрения в плагиате.

На своей странице в соцсети Facebook Лойко описал несколько сцен из фильма, отметив, что они крайне напоминают сцены из его романа, вышедшего в печать в 2015 году.

"Я был несказанно удивлен, когда узнал, что один из главных героев фильма, киборг с позывным "Мажор", оказывается музыкантом, который играет на трубе. Я не против сочинительства, но в моем романе "Аэропорт", основанном на реальных событиях, один из главных героев, киборг с псевдонимом "Скерцо" (у которого есть реальный прототип), музыкант, который играет на флейте. Нет нужды говорить, что роман "Аэропорт" был опубликован за два года до выхода фильма", - написал он.

Лойком также отметил, что ему придется убрать этого персонажа из будущей экранизации своего романа.

Кроме того, он привел в пример еще один эпизод из "Аэропорта", который оказался показан в фильме "Киборги".

"В моём романе Аэропорт в холодильнике в Терминале лежат два трупа сепаров. Одного из главных героев, который об этом не знает, посылают к холодильнику за Кока-Колой (типа шутка - чёрный юмор). В фильме "Киборги", Ахтема Сеитаблаева по сценарию Натальи Ворожбит, снятом через два года после выхода моего романа, в холодильнике в Терминале лежат два трупа сепаров. Одного из главных героев, который об этом не знает, посылают к холодильнику за льдом для виски (типа шутка - чёрный юмор)", - добавил писатель.

К слову, автор сценария утверждает, что не читала роман "Аэропорт" перед началом работы над проектом и объясняет наличия аналогичных сцен "приятным совпадением".

Лойко привел еще один пример:"На взлетном поле у мертвого сепара включается мобильник и выдает киборга, который рядом. Удивительно, но двумя годами раньше в романе "Аэропорт" у убитого киборга на взлетном поле звонит мобильник и выдает его друга. Список "приятных совпадений" между романом "Аэропорт" и фильмом "Киборги" продолжает расти".

Напомним, ранее сообщалось о том, что создатели фильма "Киборги" посвятили его убитой Амине Окуевой.