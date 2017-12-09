Умер легендарный актер Леонид Броневой, сыгравший Мюллера и Велюрова

Леониду Броневому было 88 лет.
Сегодня, 9 декабря, на 88 году жизни умер легендарный советский и российский актер театра и кино Леонид Броневой.
Об этом сообщил директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер агентству РИА Новости.
Броневой скончался в субботу в 7.30 утра.
"Даты прощания и похорон будут известны позже", — сказал Варшавер.
В 1950 году Леонид Броневой закончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского, после чего работал в театрах в Магнитогорске и Оренбурге. В 1955 году окончил школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.
Леонид Броневой начал сниматься в кино с 1964 года.
Народный артист СССР Броневой известен по роли Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны".
Он снялся также в фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные" и других.