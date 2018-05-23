Госкино и Фонд Янковского провели бизнес-ланч на 71-м Каннском кинофестивале

Впервые за всю историю кинофестиваля, украинский фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс"открыл конкурсную программу Канн "Особый взгляд" и по итогам конкурса был награжден призом за лучшую режиссуру. Также исландско-французско-украинский фильм режиссера Бенедикта Ерлингссона "Женщина на войне" консорциумом писателей и композиторов отметил призом за лучшую музыку.

Третий год подряд на кинофестивале в Каннах Фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино проводят бизнес-ланч "Meet Ukrainian Producers!". Нынешняя презентация новых украинских кинопроектов вызвала интерес у более чем 90 профессионалов киноиндустрии.

Встречу открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур. Посол расставил политические акценты и призвал иностранных продюсеров к сотрудничеству со своими украинскими коллегами. В частности, он обратил внимание на судьбу украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно томящегося в российских застенках.

"Благодаря подобным встречам, которые мы делаем в Каннах уже третий год подряд, украинские кинопроекты могут заручится поддержкой иностранных продюсеров. Такой формат встреч мне больше всего нравится, ведь он работает и главное, помогает нашим кинематографистам найти зарубежных партнеров. Вот уже более шести лет мы устраиваем различные ивенты на мировых кинофестивалях с целью продвижения отечественного кинематографа за рубежом. И эта работа дает свой результат - благодаря нашим талантливым режиссерам, украинские фильмы представлены на каждом крупном международном кинофестивале", - подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Во время бизнес-ланча вниманию иностранных продюсеров было представлено 9 украинских фильмов, находящихся на разных стадиях производства: "Антон" (продюсер Андрей Суярко), "Атлантида" (продюсер Владимир Яценко), "Круты 1918" (продюсер Артем Колюбаев), "Предчувствие" (продюсеры Артем Колюбаев и Андрей Ермак), "Наследие лжи" (продюсер Алла Белая), "Стасис" (продюсер Наталья Либет), "В зените" (продюсер Наталья Либет), "Секс и ничего личного" (режиссер Ольга Ряшина), "Игрок со временем" (режиссер Александр Недбаев и продюсер Павел Сушко).

"Я верю, что украинское кино может возродиться и продемонстрировать отличные результаты. В частности, благодаря усилиям меценатов и государства, инициирующего создание фондов. Сегодня мне понравились презентации двух фильмов - Валентина Васяновича и Зазы Буадзе, который я уже продюсирую", - отметил польский продюсер, режиссер и кинодраматург Дариуш Яблонский.

Бизнес-ланч в Каннах "Meet Ukrainian Producers!", инициированный Фондом Игоря Янковского в 2016 году стал традиционным местом неформальных встреч и новых знакомств для кинематографистов всего мира. Благотворительный Фонд Игоря Янковского систематически помогает молодым режиссерам представлять свое кино на самых крупных международных кинофестивалях.