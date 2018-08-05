Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото

Глава района торжественно открыл фонарь

Глава Оленинского района в Тверской области Олег Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец, которое расположено в 168 километрах от Москвы.

Как сообщает местный еженедельник «Караван+Я», люди, которые пришли на торжественное мероприятие, возмутились, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу.

Женщины попросили повернуть столб, однако в ответ услышали, что это «не их ума дело». Родственник одной из женщин заступился за них и уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет.

«Пошел ты… лысый урод», - ответил на реплику мужчины чиновник.

Дубов назвал ситуацию «мини-майданом пьяных дачников» и заявил о намерении исключить Холмец из программы по устройству уличных фонарей ночного освещения. По словам главы района, жители села должны будут делать всё «своими силами».

«Территории, где допускаются протестные акции (неважно, со стороны жителей или гостей), не могут рассчитывать на какое-либо понимание или поддержку со стороны района», — резюмировал он.

Люди возмутились, что фонарь светит на стену здания, а не на дорогу

Блогер Илья Варламов, обративший внимание на ситуацию в Холмеце, призвал снять Дубова с должности главы района. По мнению Варламова, чиновник «позволяет себе открыто издеваться над людьми», хотя живет на их налоги.

В 2016 году Дубов участвовал в церемонии открытия помойки и перерезал красную ленточку.

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