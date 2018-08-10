В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной

Разгромленный туалет

Капитан армии Великобритании полностью разгромил туалетную комнату, в которой его заперли подчиненные.

Соответствующее сообщение опубликовало специализированное издание Military Times. Согласно обнародованным данным, офицер погрузился в пьяный сон после банкета.

Пока он спал, военнослужащие решили жестко подшутить. Капитана раздели догола, отнесли в казарменный туалет и закрыли.

Утром офицер пробудился и начал стучать по двери и кричать: «Выпустите меня». Подчиненные отвечали, что откроют туалет только, если он согласится повысить им жалования.

После этого взбешенный и еще не протрезвевший офицер разбил унитаз, оторвал стальной поручень и разгромил он туалет. Вскоре ему удалось пробить в стене отверстие и выбрался на свободу.

Поскольку устав армии Великобритании запрещают употреблять алкоголь, офицеру грозит крупный штраф. Кроме того, скорее всего, ему придется возместить нанесенный материальный ущерб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии голый велосипедист попался на превышении скорости.