В Сеть выложили подборку красивейших фото мировых ледников

4 сентября 2018, 01:27

Ледники - именно та "замануха", которая привлекает тысячи туристов со всего мира.

  • Ледник Перито Морено в Аргентине Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest
  • Ледники Pinterest

Журналисты портала Pinterest Более 10% поверхности планеты Земля занимают ледниками. На одном только полуострове Аляска их насчитывается около 100 тысяч. Однако самые крупные ледники сейчас существуют в Новой Зеландии, Исландии, Аргентине, Гренландии и Франции, сообщается на портале Pinterest. 

Ледник Перито Морено привлекает туристов в Аргентину со всех уголков мира. Здесь наличествуют три точки обзора, расположенные на суше. Также туристы активно катаются на лодках по озеру, образовавшемуся от таяния ледника.

Ледник Ватнайокулль, в свою очередь, является крупнейшим в Исландии и охватывает 8% территории этого острова. Дословно его название переводится как "ледник рек" - из-за громадного количества потоков пресной воды, которые вытекают из него.

Самый большой ледник в материковой Европе - Йостердалсбреен (Норвегия). Имеет длину 60 км, толщиной 600 м и раскинулся на площади 486 км².

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Аргентина Новая Зеландия Исландия Аляска ледники
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