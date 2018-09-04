В Сеть выложили подборку красивейших фото мировых ледников

Журналисты портала Pinterest Более 10% поверхности планеты Земля занимают ледниками. На одном только полуострове Аляска их насчитывается около 100 тысяч. Однако самые крупные ледники сейчас существуют в Новой Зеландии, Исландии, Аргентине, Гренландии и Франции, сообщается на портале Pinterest.

Ледник Перито Морено привлекает туристов в Аргентину со всех уголков мира. Здесь наличествуют три точки обзора, расположенные на суше. Также туристы активно катаются на лодках по озеру, образовавшемуся от таяния ледника.

Ледник Ватнайокулль, в свою очередь, является крупнейшим в Исландии и охватывает 8% территории этого острова. Дословно его название переводится как "ледник рек" - из-за громадного количества потоков пресной воды, которые вытекают из него.

Самый большой ледник в материковой Европе - Йостердалсбреен (Норвегия). Имеет длину 60 км, толщиной 600 м и раскинулся на площади 486 км².