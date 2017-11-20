В NASA назвали города, которые исчезнут из-за таяния ледников, опубликовано видео

Специалисты из американского космического агентства NASA создали программу, что прогнозирует, какие города затронет глобальное потепление.

По словам ученых, Лондон, Нью-Йорк, Сидней могут просто исчезнуть, сообщает ТСН.

Программа анализирует обороты Земли и гравитацию, чтобы предсказать, как вода будет распределяться по планете в случае таяния ледников. Ученые утверждают, что в результате таяния ледяного покрова Гренландии и Антарктиды могут пострадать часть Великой Британии и США.

"Этот виртуальный инструмент дает для каждого крупного города картину того, как будет воздействовать на него таяние ледников и полярного ледового покрова", — пишут авторы программы в журнале Science Advances, сообщает ВВС-Украина.

"Различные города и страны пытаются оценить масштабы возможного затопления с тем, чтобы разработать планы развития на будущие 100 лет и больше, и они хотят иметь возможность оценки рисков, подобно тому, как это делают страховые компании", — говорит руководитель проекта доктор Эрик Айвинс.

Новый виртуальный инструмент помогает ученым понять, какие именно ледники и ледяные покровы представляют для них наибольшую опасность.

Исследование прогнозирует, что уровень моря вокруг Лондона может измениться в результате таяния северо-западной части ледяного покрова Гренландии.

В то же время для Нью-Йорка такой "критической зоной" является вся северная и восточная часть ледяного покрова Гренландии.

По данным специалистов , уровень моря недалеко от Сиднея подвергается воздействию вследствие таяния льда на севере, северо-западе и северо-востоке Антарктиды.

Ранее сообщалось, что в NASA опубликовали анимационное видео, в котором наглядно продемонстрированы последствия изменений климата на планете Земля за последние два десятилетия.