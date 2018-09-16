В Китае хозяйка научила свинью кататься на скейтборде: опубликовано видео

16 сентября 2018, 01:39

Животное уверено взбирается на доску и набирает скорость.

Свинья мастерски освоила скейт / Фото: скрин из видео

В столице Китая городе Пекине жители были шокированы увиденным зрелищем: свинья встает на скейтборд и свободно катается.

Хозяйка предприимчивого животного по фамилии Чен опубликовала видео со своей домашней любимицей в YouTube.

Оказалось, что Чен также является поклонницей скейтборда, на котором любит прокатиться с ветерком. Девушка сознается, что как только завела домашнюю свинку, сразу же решила обучить ее азам своего мастерства. Животное оказалось очень даже не против. Свинья быстро освоила принципы езды на скейте и охотно демонстрирует свое умение окружающим.

Напомним, в Китае заблокировали доступ к британскому мультсериалу о свинке Пеппе на популярной видеоплатформе Douyin.

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Китай животное хозяйка свинья скейтборд
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