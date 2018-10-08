Жириновский упал на сцене во время торжественного мероприятия

Жириновский зацепился за ступеньку и упал / Фото: скриншот из видео

В России скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский упал во время подъема на сцену на церемонии инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Российский политик зацепился за последнюю ступеньку, вследствие чего не удержался на ногах. Видео падения опубликовано в YouTube.

Один из фотографов бросился на помощь Жириновскому. Политик поднялся на ноги, опираясь на руку оказавшему ему помощь мужчины.

Впрочем, досадный инцидент не нарушил планы лидера ЛДПР и с речью с трибуны от-таки выступил. Позже в команде нового главы Владимирской области отметили, что с Жириновским все в порядке.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, выходя на сцену во время форума "Россия — страна возможностей".