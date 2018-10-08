Жириновский упал на сцене во время торжественного мероприятия

8 октября 2018, 22:35

Политик намеревался выступить с речью по случаю инаугурации губернатора.

Жириновский зацепился за ступеньку и упал / Фото: скриншот из видео

В России скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский упал во время подъема на сцену на церемонии инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Российский политик зацепился за последнюю ступеньку, вследствие чего не удержался на ногах. Видео падения опубликовано в YouTube.

Один из фотографов бросился на помощь Жириновскому. Политик поднялся на ноги, опираясь на руку оказавшему ему помощь мужчины.

Впрочем, досадный инцидент не нарушил планы лидера ЛДПР и с речью с трибуны от-таки выступил. Позже в команде нового главы Владимирской области отметили, что с Жириновским все в порядке.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, выходя на сцену во время форума "Россия — страна возможностей".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия падение упал ЛДПР Владимир Жириновский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:25
Названы имена футболистов-претендентов на Золотой мяч-2018
23:01
В Facebook презентовали первые собственные гаджеты Видео
22:56
Мужа Татьяны Черновол убили в зоне АТО по приказу Пашинского - блогер
22:35
Жириновский упал на сцене во время торжественного мероприятия Видео
22:34
"Александра Петрова" зовут Александр Мишкин и он врач из ГРУ - Bellingcat & The Insider
22:09
Нападающий Динамо лайкнул поздравление Путину от Тимати
21:58
Google объявил, что закроет Google+ до конца 2019 года
21:51
"Травят, с*ки": пенсионерка в Крыму обвинила Америку во всех проблемах Видео
21:20
"Еще бы буденновки надели": в ГРУ назначили виноватых в массовых провалах агентов ГРУ
21:15
В санатории под Хмельницким детей били ногами и ставили на колени
20:31
"Шматок сала Туке не перепадет": в Госдуме возмутились публикацией "Главреда"
20:22
У Порошенко готовят новый закон под выборы
20:01
"Ангелы" Victoria's Secret побаловали фанатов подтянутыми фигурами и сочными прелестями: опубликованы фото Фото
19:55
Преемником Кучмы на переговорах по Донбассу может стать "антироссийский" экс-президент – СМИ
19:31
"Это не понравится многим водителям": юрист рассказал о радарах TruCam
19:23
В СБУ подтвердили задержание и арест экс-мужа Лилии Подкопаевой
18:59
В Минэкономразвития назвали причины отсутствия PayPal в Украине
18:57
В Киеве снова сдвинули сроки появления горячей воды
18:38
Вице-премьер Италии рассказал, где сидят все враги Европы
18:29
"Тимати наказать надо жестко": Нурмагомедова поздравили с победой. А Тимати – не захотел Видео
18:26
Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ
17:58
"Работа тролля похожа на работу проститутки": сотрудник "фабрики троллей" рассказал о своих трудовых буднях
17:33
Лукашенко заговорил о войне: "Вручим оружие даже старикам и детям"
17:29
Как инновации, глобализация и диджитализация изменят контекст будущего новости компании
17:23
Экс-муж Лилии Подкопаевой арестован по обвинению в государственной измене
16:49
"Обречены на болезненные процессы": Тука рассказал, как стоит украинизировать Донбасс
16:48
Футболисты сборной России избили чиновника в ресторане
16:46
Саакашвили давал личное согласие на депортацию в Польшу - Чаплыга
16:36
"Прошу помощи": у младшего сына Виктора Павлика диагностировали рак
16:22
Льюис отказался встречаться с президентом Украины Порошенко
16:21
Галкин разводится с Пугачевой, от него беременна другая - росСМИ
16:15
Спортсмен без ног рассказал о марафоне в Киеве
16:06
"Будет ад на дорогах": объявлена дата сноса Шулявского путепровода, движение закроют на 1,5 года
15:51
10% личного состава ЧВК "Вагнер" украинцы - СБУ
15:46
"И Донецк на еще более коротком поводке у Москвы": всплыли интересные подробности убийства Захарченко Видео
15:37
В профильном комитете Рады разрешили лишить неприкосновенности "оппоблоковца" Колесникова
15:27
"Грузная баба с перекроенным лицом": Ирина Билык шокировала внешностью на ТВ Видео
15:14
"Московский дрифт вышел на новый уровень": появились фото, как один самолет под Москвой подрезал другой Фото
15:10
У Путина - день рождения. Пожелаем ему не сдохнуть до суда мнение
15:10
В Киеве офицер ВСУ устроил стрельбу по гражданским в кафе
15:02
Украина - гибридный сексуальный гигант мнение
14:44
Как Киеву усмирить Путина в Азовском море мнение
14:32
Рабинович рассказал о своем "плане мира" для Украины актуально
14:12
"Политико-оральная комедия": кто такая Анна Оскомина и почему вокруг ее текста о Порошенко разгорелись страсти
13:55
Радары TruCam: где и как заработал в Украине контроль скорости на дорогах Видео
13:51
Melovin представил лирический трек на украинском языке Видео
13:05
Путин отправил в отставку спецпредставителя по развитию торговли с Украиной
13:04
"Швырнули окровавленный паспорт Героя Украины": Геращенко рассказала, как боевики ведут себя на переговорах в Минске
12:58
"Лоболепс": Светлана Лобода удивила фанатов схожестью с Лепсом Видео
12:28
Криштиану Роналду обвинила в изнасиловании новая девушка - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять