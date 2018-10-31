Прикольные поздравления с Хэллоуином в смс, стихах и анимированных открытках

"Главред" собрал идеи жутко смешных пожеланий на Хэллоуин.
В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин.
"Главред" собрал идеи жутко смешных пожеланий на Хэллоуин.
Читайте такжеКак создать умопомрачительный образ на Хэллоуин: грим, костюм и лучшие идеи для праздникаНаиболее традиционным вариантом является, безусловно, пожелание счастливого Хэллоуина на английском: "Happy Halloween". Для более продвинутых лингвистов отлично подойдет такое поздравление на Хэллоуин на английском: "Hope your Halloween is just crawling with happiness, because a person as you deserves it!" (в переводе это означает: "Надеюсь, что твой Хэллоуин будет буквально "кишеть" счастьем, ведь такой человек, как ты, этого заслуживает!").
Хэллоуин: поздравления-смс
4 смс - 231 символ:
С Хэллоуином. Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.
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3 смс - 154 символа:
Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем
С тыквой их пугать пойдем!
***
3 смс - 184 символа:
Поздравляю с Хэллоуином и желаю куража и веселья с друзьями, невероятных ощущений и чудесных приключений, добрых шуток и увлекательных забав, волшебного настроения и фееричного отдыха.
***
4 смс - 215 символов:
Хэллоуин встречаем,
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку —
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Пусть повсюду гномы,
Ведьмы, упыри,
Счастье в своем доме
Бережно храни.
***
4 смс - 240 символов:
Пусть Хэллоуин принесет безудержное веселье, таинственные приключения, чудные минуты шуток, забавные истории, шквал радостных эмоций и ураган страстей. Желаю этот вечер провести в приятной компании и с интересной импровизацией дивных затей.
Смешные пожелания на Хэллоуин
Забудь про косметику минимум на день, про фен и прическу забудь дня на три, в драном халате и потрепанных тапках, прихватив метлу, сделай выдох – и в путь!
***
Желаю вам вампиров не бояться,
И с ведьмой на углу не повстречаться,
Пусть вурдалаки вас не потревожат
И бесы не сидят в углу прихожей,
Пусть белый конь по комнате не скачет,
И белки не дают пинками сдачи,
И помните — вы вовсе не в аду,
А Хэллоуин — всего лишь раз в году!
***
Сегодня ночью у людей неискушенных,
Седые волосы появятся досрочно.
А те, кто примет нас за сбор умалишенных,
Заснуть не смогут вовсе, это точно!
А это значит, постарались мы на славу,
И вас в ночи нам удалось обескуражить.
Хэллоуин – чудесный праздник, право!
Так здорово народ побудоражить!
***
Желаю не теряться и дрожью не страдать,
Сегодня развлекаться и просто отдыхать,
И день святых запомнить, как классный праздник тех,
Кто не боится тьмы, и кто жаждет утех.
***
Праздник нечисти безбашенной
Отмечаю я по осени.
Утром встану ненакрашена,
Не умыта, не причесана…
И с мечтой о новом опусе
В люди выйду, как обычно, я.
Не поеду на автобусе.
Помело – оно привычнее!
***
Наточи ножи и топоры, вечером на ужин будем есть тыкву.