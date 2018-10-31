Прикольные поздравления с Хэллоуином в смс, стихах и анимированных открытках

31 октября 2018, 07:37

"Главред" собрал идеи жутко смешных пожеланий на Хэллоуин.

  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников
  • Красивые картинки на Хэллоуин Фото из открытых источников

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин

"Главред" собрал идеи жутко смешных пожеланий на Хэллоуин.

Читайте такжеКак создать умопомрачительный образ на Хэллоуин: грим, костюм и лучшие идеи для праздникаНаиболее традиционным вариантом является, безусловно, пожелание счастливого Хэллоуина на английском: "Happy Halloween". Для более продвинутых лингвистов отлично подойдет такое поздравление на Хэллоуин на английском: "Hope your Halloween is just crawling with happiness, because a person as you deserves it!" (в переводе это означает: "Надеюсь, что твой Хэллоуин будет буквально "кишеть" счастьем, ведь такой человек, как ты, этого заслуживает!").

Хэллоуин: поздравления-смс

4 смс - 231 символ:

С Хэллоуином. Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

***

3 смс - 154 символа:

Что за праздник Хэллоуин?

С ним поздравить вас хотим.

Наряжайтесь побыстрей

И пойдем встречать друзей.

Всех святых сегодня ждем

С тыквой их пугать пойдем!

***

3 смс - 184 символа:

Поздравляю с Хэллоуином и желаю куража и веселья с друзьями, невероятных ощущений и чудесных приключений, добрых шуток и увлекательных забав, волшебного настроения и фееричного отдыха.

***

4 смс - 215 символов:

Хэллоуин встречаем,

Снова маскарад,

В тыкве вырезаем

Пару дырок в ряд,

А еще улыбку —

Дьявольский оскал.

Позабудь ошибки,

Праздник ведь настал.

Пусть повсюду гномы,

Ведьмы, упыри,

Счастье в своем доме

Бережно храни.

***

4 смс - 240 символов:

Пусть Хэллоуин принесет безудержное веселье, таинственные приключения, чудные минуты шуток, забавные истории, шквал радостных эмоций и ураган страстей. Желаю этот вечер провести в приятной компании и с интересной импровизацией дивных затей.

Смешные пожелания на Хэллоуин

Забудь про косметику минимум на день, про фен и прическу забудь дня на три, в драном халате и потрепанных тапках, прихватив метлу, сделай выдох – и в путь!

***

Желаю вам вампиров не бояться,

И с ведьмой на углу не повстречаться,

Пусть вурдалаки вас не потревожат

И бесы не сидят в углу прихожей,

Пусть белый конь по комнате не скачет,

И белки не дают пинками сдачи,

И помните — вы вовсе не в аду,

А Хэллоуин — всего лишь раз в году!

***

Сегодня ночью у людей неискушенных,

Седые волосы появятся досрочно.

А те, кто примет нас за сбор умалишенных,

Заснуть не смогут вовсе, это точно!

А это значит, постарались мы на славу,

И вас в ночи нам удалось обескуражить.

Хэллоуин – чудесный праздник, право!

Так здорово народ побудоражить!

***

Желаю не теряться и дрожью не страдать,

Сегодня развлекаться и просто отдыхать,

И день святых запомнить, как классный праздник тех,

Кто не боится тьмы, и кто жаждет утех.

***

Праздник нечисти безбашенной

Отмечаю я по осени.

Утром встану ненакрашена,

Не умыта, не причесана…

И с мечтой о новом опусе

В люди выйду, как обычно, я.

Не поеду на автобусе.

Помело – оно привычнее!

***

Наточи ножи и топоры, вечером на ужин будем есть тыкву.

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