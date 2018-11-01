В Сеть выложили картинки с видами кофе в образе соблазнительных девиц

Все свои работы на кофейную тематику художница выложила в социальную сеть Instagram.
В Сети появилась подборка картинок, на которых разные виды кофе изображаются как различные типы девушек.
Автором выступила английская художница Мария Тиурина. Она выложила свои работы в социальную сеть Instagram.
Сама художница утверждает, что она планировала закончить серию еще к Международному дню кофе, отмечающийся 1 октября, однако воплотить задумку удалось только к началу ноября.
Напомним, ранее сообщалось о том, что диетологи объяснили, как сделать кофе полезнее для здоровья.