В Сеть выложили картинки с видами кофе в образе соблазнительных девиц

1 ноября 2018, 16:45

Все свои работы на кофейную тематику художница выложила в социальную сеть Instagram.

  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной
  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной
  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной
  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной
  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной
  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной
  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной
  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной
  • Кофе и девушки Instagram Марии Тиуриной

В Сети появилась подборка картинок, на которых разные виды кофе изображаются как различные типы девушек.

Автором выступила английская художница Мария Тиурина. Она выложила свои работы в социальную сеть Instagram.

Сама художница утверждает, что она планировала закончить серию еще к Международному дню кофе, отмечающийся 1 октября, однако воплотить задумку удалось только к началу ноября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что диетологи объяснили, как сделать кофе полезнее для здоровья.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Instagram девушки кофе иллюстрации картинки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:11
В Кабмине рассказали, когда состоится массовое повышение пенсий
16:58
Насилие и давление силовиков: в Украине ухудшилась ситуация с безопасностью журналистов - Freedom House Видео
16:45
В Сеть выложили картинки с видами кофе в образе соблазнительных девиц Фото
16:23
"Имперский морок": Известный актер Михаил Ефремов рассказал о "фантомных болях" РФ
16:12
Химики просят Кабмин отменить квоты на импорт серной кислоты
16:07
"РФ нужно сделать одну простую вещь": Порошенко прокомментировал санкции Кремля против Украины Видео
16:05
Топ-менеджеры Ахметова и Новинского попали под санкции России
15:50
"Я выжил": Сенцов рассказал о состоянии своего здоровья Видео
15:49
"Это только тизер": Климкин пояснил, почему РФ ввела санкции именно сейчас и что будет дальше Видео
15:39
Солисту Rammstein задали вопрос об отношениях с Лободой
15:26
"Нас перепутали": в Украине высмеяли конфуз Кремля с санкционным списком Видео
15:15
Стало известно, сколько украинцев выехало из страны с начала года
15:04
"Вітаю, воїни": Порошенко встретил Меркель в Киеве, опубликованы фото и видео Фото Видео
14:57
"В Рашку уезжай": ультрас Шахтера устроили "теплый прием" экс-игроку "горняков" Видео
14:57
В Москве избили актера-звезду легендарного сериала-мелодрамы: опубликовано видео
14:51
Сестры Кардашьян-Дженнер восхитили откровенными нарядами в стиле моделей шоу Victoria's Secret Фото Видео
14:34
Стало известно, возле кого похоронили Давида Черкасского Фото Видео
14:33
Знаменитый аккордеонист Ян Табачник развелся после 18 лет брака
14:07
Под музыку из мультиков: в Киеве попрощались с Давидом Черкасским, опубликованы фото Фото Видео
13:58
Автокефалия УПЦ: Путину причудилось "разрушение цивилизационных ценностей" Видео
13:42
У Путина назвали условие отмены санкций России против Украины Фото Видео
13:32
В Кремле оценили неожиданное предложение Лукашенко о контроле границы на Донбассе Видео
13:30
Кличко рассказал об улучшении административных услуг в Киеве
13:24
Блондинка Джамала выпустила новый клип, снятый в Берлине Видео
13:23
Яценюк о санкциях против России: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля
12:59
У Путина объяснили отсутствие Порошенко в санкционном списке Кремля Видео
12:47
"Укрспирт", "Нибулон", Fozzy Group, "ДнепрАзот": кто из украинских компаний попал под санкции РФ Видео
12:43
В пышном платье и с ярким макияжем: Тина Кароль покорила сказочным образом на Хеллоуин Фото Видео
12:39
"Накрылась поездка по "Золотому кольцу": в Украине бурно отреагировали на санкционный список "Мордора" Видео
12:30
"Опасные игры с бездной": астрологи предостерегли о трудностях 1 ноября Видео
12:10
"Облысение — не приговор!": в Сети злобно отреагировали на борды с Яценюком
12:09
Легендарная локация и запрещенные прыжки: Monatik выпустил новый клип Видео
12:05
Придуманная армия мнение
12:01
Бабушка №2 или "известный" гомосексуал: эксперт проанализировал, кто заменит Меркель Видео
11:55
"Конечно же меня взломали": Оля Полякова оправдала обнаженные фото в Instagram
11:27
"Десятки — уничтожены": офицер ВСУ назвал потери боевиков за октябрь Видео
11:26
"Какой, в ср*ку, Будапешт": Тука оценил призывы к изменению формата переговоров по Донбассу Видео
11:20
Лузеры месяца: четыре знака Зодиака, которым не повезет в ноябре
11:16
Подорожание газа, новые тарифы и паспорта: что меняется для украинцев в ноябре Видео
11:07
"Порнофильм в солярии": Анну Седокову разнесли за провокационный клип Видео
10:58
Украина закупает российский газ по реверсной схеме – СМИ Видео
10:39
Продвижение ВСУ на Донбассе: чем ответит Россия мнение
10:24
Сын Порошенко, Ярош, Аваков: Россия ввела санкции против сотен украинцев Фото Видео
10:23
Алкогольный банкет: в Одесской области в школе дети развлекали педагогов Видео
10:18
"Что это за чувак?": Ани Лорак удивила фанатов неожиданным внешним видом
09:57
Крушение Boeing 737: найден "черный ящик" Фото Видео
09:56
Автокефалию УПЦ решили оспорить в суде: стали известны подробности Видео
09:39
Девушка дня Instagram: сексапильная экс-подруга Ди Каприо Рокси Хорнер Фото
09:34
Отомстить за деда: украинский разработчик рассказал о скандальной игре с концлагерем Видео
09:25
Нацбанк опустил курс евро ниже психологической отметки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять