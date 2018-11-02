"Их там уже нет": В Сеть выложили подборку фоток с полигона, где "ковалось" советское биологическое оружие

Журналист Никита Макаренко и фотограф-документалист Эльер Нематов опубликовали в Сети фотографии и видеоролик, сделанные во время их путешествия в бывший советский "почтовый ящик".

Военный городок "Аральск-7" расположен на острове Возрождения в нынешнем Узбекистане, сообщает портал "Газета.уз".

В населенном пункте во времена СССР занимались испытанием бактерий и вирусов, которые можно было использовать как биологическое оружие. Сейчас от городка остались довольно живописные руины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин закрыл завод, на котором могли производить нервно-паралитическое оружие "Новичок".