В Нью-Йорке показали бюстгальтер стоимостью в миллион долларов

Бюстгальтер от Victoria's Secret стоит $1 млн / Reuters

Одна из наиболее известных на Земле компаний Victoria's Secret, специализирующаяся на женском нижнем белье, презентовала в Нью-Йорке новую эпатажную модель лифчика.

Новое "секретное" творение оценивается в 1 миллион долларов.

Мастера трудились над бюстгальтером 930 часов. На серебряную основу были нанизаны более 2 тысяч бриллиантов и топазов, общий вес которых составил 71 карат.

Представить белье доверили Эльзе Хоск. Девушка уже сходила на примерку – а официальный показ состоится 8 ноября. Причем модель уже заверила, что на шоу прихватит с собой охранников. На всякий, как говорится, случай.

Ранее ангел Victoria's Secret показала бюстгальтер за 10 миллионов. Он был изготовлен из 18-каратного золота. На его украшение ушло 4200 драгоценных камней – бриллиантов, рубинов и желтых сапфиров.

Напомним, Меган Маркл раскритиковали за неправильный бюстгальтер под классическим платьем. Поклонники убеждены, что нижнее белье слишком заметно и выглядит вульгарно.