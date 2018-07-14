Маркл раскритиковали за неправильный бюстгальтер под классическим платьем: фото

Стиль Меган Маркл во время первого официального визита герцога и герцогини Сассекских в Ирландию стал объектом критики.

"Неправильно подобранный бюстгальтер. Некрасивый цвет. Извини, Меган. Это модный провал", цитирует фанатов экс-актрисы издание The Sun.

На встречу на высоком уровне Маркл надела серое платье Rolan Mouret с вырезом и классические туфли на каблуке от Manolo Blahnik.

Поклонники заявили, что под облегающим нарядом супруги принца Гарри слишком видны очертания бюстгальтера. Фанаты сошлись во мнении, что белье на герцогине выглядит очень непрезентабельно.

Напомним, ранее Маркл нарушила правила королевской семьи, выбирая наряд для дебюта на "официальном" дне рождении королевы Елизаветы II.