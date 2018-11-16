"Никогда не кусай еврея!": раскрыт секрет таинственного послания

16 ноября 2018, 12:14

Вирусную рекламу запустил кинотеатр ShowJet.

Никогда не кусай еврея
Никогда не кусай еврея

16 ноября в 12:00 по киевскому времени пользователи Сети наконец-то узнали, почему им не стоит кусать евреев.

Дело в том, что еще 12 ноября по интернету стала гулять вирусная реклама сайта с одной-единственной фразой: "Никогда не кусай еврея".

На сайте также был счетчик, который, собственно, и отсчитывал время до полудня сегодняшнего дня (аналогично некоторые сайты отсчитывают приближение Нового года, к примеру). И вот сегодня время ожидания истекло.

Никогда не кусай еврея
Никогда не кусай еврея

В итоге оказалось, что это все – вирусная реклама сериала "Джуда" от кинотеатра ShowJet.

При этом "Никогда не кусай еврея" — это главная заповедь румынских вампиров. Считается, что если ее нарушить, то укусивший вампир потеряет свое бессмертие, а сам укушенный превратится в непобедимого супервампира в течение 8 дней. Ну, и понятно, что по закону жанра, кто-то просто обязан был это правило нарушить. "Нарушительницей" стала красотка Таня, которая укусила мелкого мошенника Джуду, оказавшегося, на ее несчастье, евреем.

Ранее сотрудник "фабрики троллей" рассказал о своих трудовых буднях. Россиянин был одним из "винтиков"-троллей Кремля и видел, как все функционирует изнутри.

Напомним, финальный сезон популярнейшего фэнтези-сериала "Игра престолов" кабельного телеканала НВО выйдет на экраны в апреле 2019-го.

В Сети появился новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив". Первая серия выйдет на экраны 13 января 2019 года.

Также появился первый трейлер супергеройского фильма "Люди Икс: Темный Феникс". Премьера киноленты состоится 14 февраля 2019 года.

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сериал
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