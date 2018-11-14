Тизер и дата появления на экранах последнего сезона "Игры престолов": опубликовано видео

Кадр из сериала "Игра престолов" / Reuters/Courtesy of HBO

Финальный сезон популярнейшего фэнтези-сериала "Игра престолов" кабельного телеканала НВО выйдет на экраны в апреле 2019-го.

Соответствующая информация содержится в тизере, опубликованном на официальном канале сериала на портале YouTube.

"Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради Трона", − говорится в анонсе финального сезона.

Однако, точную дату выхода первой серии создатели "Игры престолов" (экранизации серии романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь Льда и Пламени") не раскрывают.

Напомним, ранее сообщалось о том, что авторы "Игры престолов" наймут "смотрящих" за съемками сцен секса.