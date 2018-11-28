Убитый горем парень "женился" на трупе невесты

Иллюстративное фото / Raznogo

В Индии парень "женился" на трупе девушки, которая погибла в дорожно-транспортном происшествии в автобусе.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Mirror. Согласно обнародованным данным, необычная "свадьба" состоялась в штате Тамилнад (Индия).

24-летний парень, согласно обычаям, щедро высыпал красного порошка (синдура) на пробор невесты и поклялся ей, что никогда не полюбит другого. Причем мать молодого присутствовала на церемонии и плакала, отчаявшись отговорить сына.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Филиппинах девушка на похоронах "вышла замуж" за мертвого жениха.