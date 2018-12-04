Введение во храм Пресвятой Богородицы-2018: поздравления на словах и анимированных открытках

4 декабря празднуется введение во храм Пресвятой Богородицы.

Мы уже писали о приметах и запретах этого дня. В сегодняшнем материале мы собрали самые душевные идеи поздравлений с праздником.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе

Дорогие христиане, поздравляем вас с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, желаем сегодня и всегда не забывать о посещении церкви, быть твердыми в своей вере и смиренными в обыденных делах своих. Пусть даст вам Господь силы пройти все испытания земные с легкостью и ни разу не усомниться в милости Божьей.

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В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.

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Сегодня праздник для всех христиан, ведь введение во храм Пресвятой Богородицы — это тот день, когда мы вспоминаем о защитнице нашей и покровительнице деве Марии, чьи родители отдали ее во служение Богу. Именно со введения во храм начался путь, который привел к рождению Иисуса Христа и тому, что наши грехи были искуплены.

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Поздравляю с праздником и в день Введения во храм пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы душа поистине всегда была счастливой и свободной, чтобы сердце хранило свою веру и светлую надежду, чтобы был добрым и благим каждый поступок и каждый день, чтобы оставался всегда светлым разум и праведным жизненный путь.

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В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

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Люд сегодня православный

Отмечает день большой.

В храм с Введением поздравляю

Богородицы Пресвятой.

Пожелаю веры крепкой,

Силы духа не терять

И молитвой честной, верной

Душу только очищать.

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В Днем введения во храм

Богородицы Святой!

Пусть легко живется Вам,

И в душе царит покой!

Пусть во всем поможет Бог,

Будут близкие ценить.

Счастья Вам большой кусок,

Чтоб ни капли не тужить!

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В храм Богородица вошла,

И опустилась тишина,

И все с молитвой на устах

Немного просят Божьих благ.

С Введением во храм Пречистой Девы

Всех поздравляем несомненно.

Душевной чистоты, здоровья, счастья,

Хорошим человеком оставаться.

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Пресвятую Богородицу однажды

В храм сияющий святые привели.

В этот праздник поздравляем всех! Пусть каждый

Будет светлым от рассвета до зари.