Введение во храм Пресвятой Богородицы-2018: поздравления на словах и анимированных открытках

4 декабря 2018, 07:24

Главред собрал самые душевные идеи поздравлений с праздником.

  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки-поздравления Фото из открытых источников
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки-поздравления Фото из открытых источников
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки-поздравления Фото из открытых источников
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки-поздравления Фото из открытых источников
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки-поздравления Фото из открытых источников
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки-поздравления Фото из открытых источников
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки-поздравления Фото из открытых источников

4 декабря празднуется введение во храм Пресвятой Богородицы.

Мы уже писали о приметах и запретах этого дня. В сегодняшнем материале мы собрали самые душевные идеи поздравлений с праздником.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе

Дорогие христиане, поздравляем вас с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, желаем сегодня и всегда не забывать о посещении церкви, быть твердыми в своей вере и смиренными в обыденных делах своих. Пусть даст вам Господь силы пройти все испытания земные с легкостью и ни разу не усомниться в милости Божьей.

***

В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.

***

Сегодня праздник для всех христиан, ведь введение во храм Пресвятой Богородицы — это тот день, когда мы вспоминаем о защитнице нашей и покровительнице деве Марии, чьи родители отдали ее во служение Богу. Именно со введения во храм начался путь, который привел к рождению Иисуса Христа и тому, что наши грехи были искуплены.

***

Поздравляю с праздником и в день Введения во храм пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы душа поистине всегда была счастливой и свободной, чтобы сердце хранило свою веру и светлую надежду, чтобы был добрым и благим каждый поступок и каждый день, чтобы оставался всегда светлым разум и праведным жизненный путь.

***

3 смс - 188 символов:

В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

3 смс - 190 символов:

Люд сегодня православный

Отмечает день большой.

В храм с Введением поздравляю

Богородицы Пресвятой.

Пожелаю веры крепкой,

Силы духа не терять

И молитвой честной, верной

Душу только очищать.

***

3 смс - 191 символ:

В Днем введения во храм

Богородицы Святой!

Пусть легко живется Вам,

И в душе царит покой!

Пусть во всем поможет Бог,

Будут близкие ценить.

Счастья Вам большой кусок,

Чтоб ни капли не тужить!

***

4 смс - 231 символ:

В храм Богородица вошла,

И опустилась тишина,

И все с молитвой на устах

Немного просят Божьих благ.

С Введением во храм Пречистой Девы

Всех поздравляем несомненно.

Душевной чистоты, здоровья, счастья,

Хорошим человеком оставаться.

***

Пресвятую Богородицу однажды

В храм сияющий святые привели.

В этот праздник поздравляем всех! Пусть каждый

Будет светлым от рассвета до зари.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник православие поздравления Введение в храм Пресвятой Богородицы открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:31
США и Британия грозят России жестким ответом за захват украинских кораблей
07:24
Введение во храм Пресвятой Богородицы-2018: поздравления на словах и анимированных открытках Фото
07:14
Омелян оправдался за ношение военной формы
06:57
У Порошенко остался только один козырь для победы на выборах мнение
06:34
"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазом Видео
06:13
"Ходим голые дома": Оля Полякова рассказала о своих обнаженных фото Видео
05:57
Третья "ходка": астролог рассказал, посадят ли Януковича за госизмену
05:20
Почему в России начали "кошмарить" рэперов: экс-вице-премьер назвал возможную причину Видео
04:49
Книга рекордов Гиннесса отнесла Севастополь к России Видео
04:11
Сексологи поведали, как в мужчине распознать плохого любовника
03:32
Психолог раскрыла, что мешает человеку продвигаться Видео
03:01
Еще не конец. Генерал-эксперт рассказал о будущей агрессии россиян против украинских кораблей
02:20
Аура Порошенко: во время эфира с главой державы омбудсмен Денисова потеряла сознание
02:01
Все заказчики и сторонники убийства Гандзюк найдены - Луценко Видео
01:34
Россия проигнорировала запрос ЕСПЧ об украинских моряках
00:53
Экс-главу ГФС Продана отпустили на поруки
03 декабря, понедельник
23:52
Мороз до -30 и сильные снегопады: синоптик рассказал о пике морозов в Украине
23:46
Стало известно имя нового обладателя "Золотого мяча"
23:38
"Будет ожесточенная борьба": волонтер рассказал, на что может пойти Кремль накануне выборов
23:26
Российских пограничников хотят наградить за захват украинских кораблей
22:59
Российские ракеты в Крыму угрожают шести странам - разведка
22:32
В Николаеве инвестор проданного судостроительного завода "Океан" заявил об интересе России Видео
21:58
В Верховную Раду внезли закон о запрете символики "Беркута"
21:49
В Минкульте засекретили подробности договора аренды Киево-Печерской Лавры Московским патриархатом
21:30
Порошенко уволил своего постпреда по Крыму
21:25
Трамп захотел начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении
21:12
В Мариуполе СБУ задержала пенсионера, использовавшего плакат c Януковичем в борьбе с тарифами Видео
20:52
В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина и Трампа в Вашингтоне
20:36
Новый новогодний тренд-2018: готические черные елки с шарами и гирляндами Фото
20:28
Введите в Черное море корабли и дайте Украине оружие - сенатор США
20:11
СМИ раскрыли местонахождение задержанных РФ украинских катеров
19:54
"Х*й без соли доедаю": в России мужчина эмоционально воспринял установление городской елки Видео
19:25
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать и что можно есть Видео
19:21
УЕФА переносит матч Шахтер-Лион из-за военного положения
18:58
Директор Ротару объяснил ее отказ выступать в России
18:56
Украина пожаловалась на РФ в Международную морскую организацию
18:37
Отдыхаем 11 дней: какие выходные ждут украинцев в декабре-2018 Видео
18:29
Граждане Украины рассказали, как относятся к России - опрос
18:19
В России скончался известный писатель Битов
18:12
"Приехало успокоительное": в Сети появилось фото переброшенных в Мариуполь танков
17:56
"Санкции животворящие": российские олигархи стали еще богаче
17:39
Украина оказалась в тройке мировых лидеров по частоте банковских кризисов
17:24
В десяти областях Украины начались сборы резервистов и территориалов ВСУ
16:57
Не бизнесмен и изменщик: стало известно имя таинственного возлюбленного Анастасии Волочковой
16:56
Силовики обыскивают здания нескольких епархий УПЦ МП - СМИ
16:48
Выборы президента-2019. Порошенко сойдется в схватке с Зеленским - опрос
16:40
"Маленький трупик": Лозовой откровенно поздравил Ляшко с днем рождения
16:35
Глава британской разведки назвал Россию врагом Запада
15:59
"Ты это заслужила!": Настя Каменских в стильном наряде похвасталась наградами
15:47
Россия строит из себя США мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять