Введение во храм Пресвятой Богородицы-2018: поздравления на словах и анимированных открытках

Главред собрал самые душевные идеи поздравлений с праздником.
4 декабря празднуется введение во храм Пресвятой Богородицы.
Мы уже писали о приметах и запретах этого дня. В сегодняшнем материале мы собрали самые душевные идеи поздравлений с праздником.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе
Дорогие христиане, поздравляем вас с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, желаем сегодня и всегда не забывать о посещении церкви, быть твердыми в своей вере и смиренными в обыденных делах своих. Пусть даст вам Господь силы пройти все испытания земные с легкостью и ни разу не усомниться в милости Божьей.
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В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.
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Сегодня праздник для всех христиан, ведь введение во храм Пресвятой Богородицы — это тот день, когда мы вспоминаем о защитнице нашей и покровительнице деве Марии, чьи родители отдали ее во служение Богу. Именно со введения во храм начался путь, который привел к рождению Иисуса Христа и тому, что наши грехи были искуплены.
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Поздравляю с праздником и в день Введения во храм пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы душа поистине всегда была счастливой и свободной, чтобы сердце хранило свою веру и светлую надежду, чтобы был добрым и благим каждый поступок и каждый день, чтобы оставался всегда светлым разум и праведным жизненный путь.
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В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах
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Люд сегодня православный
Отмечает день большой.
В храм с Введением поздравляю
Богородицы Пресвятой.
Пожелаю веры крепкой,
Силы духа не терять
И молитвой честной, верной
Душу только очищать.
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В Днем введения во храм
Богородицы Святой!
Пусть легко живется Вам,
И в душе царит покой!
Пусть во всем поможет Бог,
Будут близкие ценить.
Счастья Вам большой кусок,
Чтоб ни капли не тужить!
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В храм Богородица вошла,
И опустилась тишина,
И все с молитвой на устах
Немного просят Божьих благ.
С Введением во храм Пречистой Девы
Всех поздравляем несомненно.
Душевной чистоты, здоровья, счастья,
Хорошим человеком оставаться.
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Пресвятую Богородицу однажды
В храм сияющий святые привели.
В этот праздник поздравляем всех! Пусть каждый
Будет светлым от рассвета до зари.