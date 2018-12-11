"Воистину Воскрес!": Сеть взорвалась из-за возвращения Насирова на должность главы ГФС

Клетчатый плед Насирова в зале суда уже стал легендой / Фото: Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva

Решение киевского суда, который восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и принял решение о взыскании с государства в его адрес компенсации, произвело фурор в украинском сегменте соцсетей.

В Facebook и Twitter искусно иронизируют как над украинским правосудием, так и над бывшим подсудимым, который прославился перформансом с клетчатым одеялом в зале суда.

"Когда читаешь, что Окружной админсуд восстановил Романа Насирова на посту главы ГФС, то хочется сказать "заносите взад", - пишет в Facebook Марина Данилюк-Ярмолаева.

/ Фото: Facebook

"В честь Романа Насирова есть смысл выходить под стеллу на Майдане, чтоб попить чаю. Если этот пост наберет тысячу лайков, то встречаемся там завтра в 18:00. Просто чтоб сообщить Роману, что нам не все равно. Что мы ждали этого и не ошиблись", - не отступает от семейных традиций зазывания на Майдан Маси Найем, брат нардепа от БПП Мустафы Найема.

/ Фото: Facebook

"На ближайшей Пасхе

- Насиров воскрес!

- Воистину воскрес!" – шутит Тарас Котов.

/ Фото: Facebook

"Ждем, когда Окружной административный суд Киева возобновит в должности Януковича. Или Сталина", - эмоционально отреагировала на событие министр здравоохранения Ульяна Супрун.

/ Фото: Twitter

"Это одеялко. Повесь его себе на "стену", пусть тебе хоть немного повезет", - иронично вспоминает Насирова в одеяле в зале суда Антон Комаров.

/ Фото: Facebook

"Вы уверены, что его уволили без нарушений? Не отстранили, а именно уволили? Я нет. Вообще. Кажется, уволили за британский паспорт, а это, поправьте меня, если это не так, конечно, не причина для увольнения. То есть суд поступил по закону. Что в принципе не плохо даже", - один из немногих серьезных комментариев по теме прозвучал у журналиста Катерины Венжик.

/ Фото: Facebook

"Меньше некоторым бесноватым активистам нужно приговоров "выносить" в Фейсбуке и орать "давай увольняй немедленно". В результате вполне возможно была нарушена процедура на какой-то стадии. Возможно не специально и в спешке. За что и уцепились адвокаты. И теперь за весь этот концерт будем платить мы - 128 000 грн. Пора учиться жить в режиме презумпции невиновности и учиться жить в рамках правового поля", - написал политолог Тарас Завгородний.

/ Фото: Facebook

"На мой взгляд, такие решения абсурдны, они порождают правовой хаос, и, в конечном счете, усиливают недоверие к судебной системе. Ведь если восстанавливать в должности даже незаконно уволенного чиновника, то придется увольнять чиновника, который, наверное, вполне законно был назначен на эту должность. И тогда этот чиновник подаст в суд и может его выиграть. В итоге бесконечные суды, бардак в ведомстве, в котором таким образом меняются руководители, и дополнительные расходы из бюджета", - заявил политолог Владимир Фесенко.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Как известно, Насирова обвиняли в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Напомним, Насиров заявил, что, возможно, примет участие в выборах президента Украины, которые пройдут в марте 2019 года.