30 декабря – какой сегодня праздник: кого и почему нельзя целовать в этот день

Какой праздник 30 декабря / 1zoom.ru

30 декабря православные чтят память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария.

В частности, считается, что Даниил прославился своим даром трактовать сны. Поэтому и сны, приснившиеся в ночь с 29 на 30 декабря, считаются вещими. В трактовке этих снов нужно быть особо внимательными.

Пророк Даниил: молитва

Ве́лия ве́pы испpавле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и тpие́ о́тpоцы pа́довахуся,/ и пpоpо́к Дании́л льво́м па́стыpь я́ко о́вцам явля́шеся.// Тех моли́твами, Хpисте́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Велики веры свершения! В источнике пламени, как на воде отдохновения, святые три отрока радовались. И пророк Даниил львов пасущим, как овец, явился. Их мольбами, Христе Боже, спаси души наши!

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30 декабря: именины

День ангела в этот день отмечают: Елизавета и София, а также Виктор, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Марк, Николай, Мартин, Михаил, Сергей и Федор.

30 декабря: приметы

С этим днем связано немало примет:

какова погода на Данила, таким и май будет;

если на деревьях появился иней, то Святки будут теплыми;

метель сулит, что пчелы будут хорошо роиться.

30 декабря: что можно делать

Читайте такжеКак гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременностиНа Даниила девушкам разрешалось гадать. Самым популярным способом было гадание на лавровых листах. Брали три лавровых листа, на них писали по одному мужскому имени – и оставляли под подушкой. Считалось, что ночью во сне девушка должна увидеть одного из этих парней – и этому мужчине и быть ее суженым.

О цыганском заговоре на любовь с 3 лавровыми листами читайте в нашем материале В чем особенность последнего новолуния года: когда и как правильно загадать желание.

30 декабря: что нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя целовать младенцев, пока те спят – якобы ребенок из-за этого может серьезно заболеть. Также спящих малышей нельзя кормить грудью – иначе они, мол, начнут плохо расти и развиваться.