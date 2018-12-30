30 декабря – какой сегодня праздник: кого и почему нельзя целовать в этот день

Главред узнал приметы и традиции праздника.
30 декабря православные чтят память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария.
В частности, считается, что Даниил прославился своим даром трактовать сны. Поэтому и сны, приснившиеся в ночь с 29 на 30 декабря, считаются вещими. В трактовке этих снов нужно быть особо внимательными.
Пророк Даниил: молитва
Ве́лия ве́pы испpавле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и тpие́ о́тpоцы pа́довахуся,/ и пpоpо́к Дании́л льво́м па́стыpь я́ко о́вцам явля́шеся.// Тех моли́твами, Хpисте́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.
Велики веры свершения! В источнике пламени, как на воде отдохновения, святые три отрока радовались. И пророк Даниил львов пасущим, как овец, явился. Их мольбами, Христе Боже, спаси души наши!
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30 декабря: именины
День ангела в этот день отмечают: Елизавета и София, а также Виктор, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Марк, Николай, Мартин, Михаил, Сергей и Федор.
30 декабря: приметы
С этим днем связано немало примет:
- какова погода на Данила, таким и май будет;
- если на деревьях появился иней, то Святки будут теплыми;
- метель сулит, что пчелы будут хорошо роиться.
30 декабря: что можно делать
Читайте такжеКак гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременностиНа Даниила девушкам разрешалось гадать. Самым популярным способом было гадание на лавровых листах. Брали три лавровых листа, на них писали по одному мужскому имени – и оставляли под подушкой. Считалось, что ночью во сне девушка должна увидеть одного из этих парней – и этому мужчине и быть ее суженым.
О цыганском заговоре на любовь с 3 лавровыми листами читайте в нашем материале В чем особенность последнего новолуния года: когда и как правильно загадать желание.
30 декабря: что нельзя делать
Считается, что в этот день нельзя целовать младенцев, пока те спят – якобы ребенок из-за этого может серьезно заболеть. Также спящих малышей нельзя кормить грудью – иначе они, мол, начнут плохо расти и развиваться.