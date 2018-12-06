В чем особенность последнего новолуния года: когда и как правильно загадать желание

В чем особенность новолуния в декабре / akspic.ru

Последнее новолуние года выпало на 7 декабря. При этом это не только последнее новолуние года, но оно еще и последнее перед солнечным затмением 6 января 2019 года.

Луна войдет в фазу новолуния 7 декабря в 09:22 по Киеву.

Особенно благоприятен этот период для людей творческих профессий.

Главред разобрался, что сулит новолуние в декабре каждому из знаков Зодиака.

Новолуние в декабре-2018: влияние на знаки Зодиака

В этот период Луна будет в Стрельце – и с точки зрения астрологии, у такого положения небесного светила есть как плюсы, так и минусы. Также в этом знаке будет находиться Юпитер, который и управляет новолунием.

Читайте такжеНоволуние: астролог рассказал, как устроить личную жизньКроме того, накануне новолуния, 6 декабря, Меркурий сменит свое ретроградное движение на свое естественное направление.

С одной стороны, положение планет поможет людям различных знаков Зодиака взглянуть на имеющиеся проблемы разносторонне, найти неординарное решение, которое не приходило в голову ранее. За это стоит благодарить Стрельца, который усиливает интуицию. При этом астрологи советуют при его реализации не бросаться в омут с головой, а сначала составить план и действовать не спеша и продуманно.

То есть у любого человека в это время есть реальный шанс изменить свою жизнь к лучшему.

С другой стороны, новолуние в декабре-2018 в Украине несет ряд проблем.

"7 декабря будет новолуние. И одновременно с этим будет соединение Марса и Нептуна, тогда как Марс – это планета энергии, а Нептун – мифологии. Это время эмоциональных порывов, внезапных побуждений, просто бури эмоций. Это будут дни сильнейшей чувствительности, эмпатии. У многих будет необыкновенно сильное желание претворить в жизнь свои мечты. Людьми будут целиком овладевать чувства", – рассказал в эксклюзивном комментарии Главреду астролог Влад Росс.

Он предупредил, что в этот период велика опасность изнасилований в темное время суток, потому что одержимые люди будут просто воскресать.

"Так, например, потенциальный убийца, который вроде еще и не стал убийцей, как раз в это время может им стать. Это будет период сильных эмоциональных приливов и отливов", – рассказал Росс.

В это время стоит постараться избегать людей негативных, так как их энергетика отрицательно влияет и на окружающих.

Так или иначе, астрологи утверждают, что период с 7 по 10 декабря дарит шанс на кардинальные изменения в жизни каждому из знаков Зодиака:

человек может встретить любовь всей своей жизни;

познакомиться с тем, кто окажет существенное влияние на его судьбу;

решиться на карьерные перемены и т.п.

Эксперты рекомендуют большое внимание в этот период уделять обучению и самосовершенствованию – без новых знаний воспользоваться подвернувшимся шансом на лучшую жизнь будет сложно. Так что в этот период не стоит отказываться от предлагаемых тренингов или просто "случайно" порекомендованной другом книги.

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Новолуние: приметы и обряды

Считается, что магия в новолуние помогает осуществить самые заветные желания. Что надо делать в новолуние в первую очередь? Тут уж каждый сам решает: кого-то волнуют любовные заботы, а кого-то финансовые.

Как привлечь деньги в новолуние

Считается, что если положить кошелек на подоконник в полнолуние, то это привлечет в жизнь человека финансовое благополучие. Правда, при этом надо прочесть нужно не забыть прочесть заговор на кошелек на растущую луну. Заговор на кошелек в новолуние звучит так: "Пусть в мой кошелек хлынет денежный поток, пусть увеличит он доходы и уменьшит все расходы. Денежный поток все прибывает, бедность мою Святой крест растворяет. Аминь".

Как правильно записать желание на новолуние

Эзотерики рассказывают, что правильно загадать желание на новолуние – это записать его. О том, как правильно писать желания на растущую луну, читайте в нашем материале Новолуние: как написать магическую записку и что категорически нельзя делать.

Можно загадать желание на растущую луну и без записки, как вариант – можно загадать желание на новолуние с лавровым листом. В частности, наши предки верили: если написать на листочке лавра свое желание, а затем поджечь лавровый лист, то такое желание непременно осуществится.

Лавровый лист в любовной магии

Речь идет о заговоре на любовь на лавровый лист. Для исполнения желания нужно 3 лавровых листа. При этом стоит учесть, что нельзя использовать лавровый лист в черной магии, то есть пытаться приворожить чужого мужа, к примеру.

Читайте такжеНоволуние: что делать для привлечения денегК тому же цыганский заговор на любовь с 3 лавровыми листами проводить можно не чаще одного раза в месяц – как раз на растущую луну.

Для этого нужно 3 сухих лавровых листа перевязать красной шерстяной нитью из нового клуба. Затем пустить перевязанные листочки по воду со словами: "Лист лавровый по воде плывет, любимого ко мне зовет".

Считается, что после этого ритуала любимый человек заскучает по вам и начнет чаще искать с вами встреч.

К слову, положив лавровый лист под подушку, можно избавлять от бессонницы и ночных кошмаров. С этой же целью можно сжечь лавровый лист: его запах успокаивает нервную систему, что особенно актуально в новолуние.