Как отметить Всемирный день сна 2019: поздравления

Каждую третью пятницу марта отмечается праздник, призванный напомнить людям о важности сна для здоровья и правильного, просто-таки необходимого нам образа жизни. Всемирный день сна 2019 выпал на 15 марта.

Не стоит путать его с другим праздником: 7 декабря отмечается День любителей поспать. Задачи у этих праздников все же немного разные.

Ранее ученые выяснили, как сон влияет на иммунитет. Среди прочего исследования показали, что хороший ночной сон помогает бороться с инфекциями. Обнаружена и другая связь: ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон.

А корейские ученые вычислили, сколько нужно спать, чтобы жить долго. Недостаток сна – или, наоборот, чрезмерный сон – могут провоцировать воспалительные процессы и инсульты. Заодно стоит помнить, сколько нужно спать, чтобы похудеть. Невыспавшийся человек ест более калорийную пищу, чем обычно.

Напомним, составлен топ-6 способов избежать бессонницы и проблем со сном. В частности, поможет диета и отказ от гаджетов за 40 минут до укладывания в постель.

День сна: открытки и поздравления

4 смс - 224 символа:

Сегодня тот, кто любит спать,

Свой праздник может отмечать,

Мечтая в сладких грезах сна,

Как в жизнь опять придет весна,

Засветит солнце — благодать!

Ну как сегодня не проспать,

Когда еще так повезет?

Работа? Точно подождет!

***

Дорогие мои друзья! Я хочу от всего сердца поздравить вас с праздником сновидений. Желаю, чтобы ваши сны были красивыми и многообещающими. Чтобы все то хорошее, что вы видите во сне, всегда сбывалось наяву. Чтобы все ваши тайные желания осуществлялись и приносили вам только радость.

***

3 смс - 191 символ:

Если вы устали очень,

Спасть ложитесь поскорей,

Отдохнете вы немного,

Сразу станете бодрей,

Вас с днем сна мы поздравляем,

Спите крепко вы всегда,

Пусть бессонница ночная

Не приходит никогда!

***

Человеку очень нужно

Целых восемь спать часов,

И тогда всегда он будет

Весел, бодр и здоров,

С днем всемирным сна сегодня

Поздравляем всех вокруг,

Пусть бессонница отступит,

Будет сон, как лучший друг!

***

Поздравляю вас с днем сна

И всего хорошего желаю.

Пусть веселая гулящая весна

Вам веселье в душу добавляет.

***

С всемирным днем сна я вас поздравляю,

Выспаться вам хорошенько желаю.

Пусть в ваших снах чудеса совершаются,

Эльфы и гномы пусть вам улыбаются.

Закройте глаза, окунитесь в мир сна,

Ведь там всегда солнце, повсюду весна.

Таинственный мир, он вам даст наслаждения,

Увидите лучшие вы сновидения!

***

Приятный день настал,

Я хочу вам пожелать

Прекрасных снов и одеял,

Чтоб этот праздник отмечать.

По законам сна любого

Пусть бодрость не заставит ждать.

Желаю крепкого здоровья,

Ночей бессонных не узнать.