Как отметить Всемирный день сна 2019: поздравления

Главред собрал самые красивые картинки "Спокойной ночи" и другие пожелания сладких снов.
Каждую третью пятницу марта отмечается праздник, призванный напомнить людям о важности сна для здоровья и правильного, просто-таки необходимого нам образа жизни. Всемирный день сна 2019 выпал на 15 марта.
Не стоит путать его с другим праздником: 7 декабря отмечается День любителей поспать. Задачи у этих праздников все же немного разные.
Ранее ученые выяснили, как сон влияет на иммунитет. Среди прочего исследования показали, что хороший ночной сон помогает бороться с инфекциями. Обнаружена и другая связь: ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон.
А корейские ученые вычислили, сколько нужно спать, чтобы жить долго. Недостаток сна – или, наоборот, чрезмерный сон – могут провоцировать воспалительные процессы и инсульты. Заодно стоит помнить, сколько нужно спать, чтобы похудеть. Невыспавшийся человек ест более калорийную пищу, чем обычно.
Напомним, составлен топ-6 способов избежать бессонницы и проблем со сном. В частности, поможет диета и отказ от гаджетов за 40 минут до укладывания в постель.
День сна: открытки и поздравления
4 смс - 224 символа:
Сегодня тот, кто любит спать,
Свой праздник может отмечать,
Мечтая в сладких грезах сна,
Как в жизнь опять придет весна,
Засветит солнце — благодать!
Ну как сегодня не проспать,
Когда еще так повезет?
Работа? Точно подождет!
***
Дорогие мои друзья! Я хочу от всего сердца поздравить вас с праздником сновидений. Желаю, чтобы ваши сны были красивыми и многообещающими. Чтобы все то хорошее, что вы видите во сне, всегда сбывалось наяву. Чтобы все ваши тайные желания осуществлялись и приносили вам только радость.
***
3 смс - 191 символ:
Если вы устали очень,
Спасть ложитесь поскорей,
Отдохнете вы немного,
Сразу станете бодрей,
Вас с днем сна мы поздравляем,
Спите крепко вы всегда,
Пусть бессонница ночная
Не приходит никогда!
***
Человеку очень нужно
Целых восемь спать часов,
И тогда всегда он будет
Весел, бодр и здоров,
С днем всемирным сна сегодня
Поздравляем всех вокруг,
Пусть бессонница отступит,
Будет сон, как лучший друг!
***
Поздравляю вас с днем сна
И всего хорошего желаю.
Пусть веселая гулящая весна
Вам веселье в душу добавляет.
***
С всемирным днем сна я вас поздравляю,
Выспаться вам хорошенько желаю.
Пусть в ваших снах чудеса совершаются,
Эльфы и гномы пусть вам улыбаются.
Закройте глаза, окунитесь в мир сна,
Ведь там всегда солнце, повсюду весна.
Таинственный мир, он вам даст наслаждения,
Увидите лучшие вы сновидения!
***
Приятный день настал,
Я хочу вам пожелать
Прекрасных снов и одеял,
Чтоб этот праздник отмечать.
По законам сна любого
Пусть бодрость не заставит ждать.
Желаю крепкого здоровья,
Ночей бессонных не узнать.