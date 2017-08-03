"Сна́йпера сняли". На Луганщине силы АТО уничтожили двоих боевиков

В среду, 2 августа, поздно вечером стало известно, что украинской военные, держащие оборону на Луганском направлении, уничтожили двоих боевиков.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова рассказала на своей странице в Facebook.

Волонтер не уточнила, на каком именно из участков линии фронта это произошло — у Попасной (Катериновка), на Бахмутке (Желобок), под Счастьем или у Станицы Луганской, однако в эксклюзивном комментарии "Главреду" сообщила, что украинские военные в том числе "сняли сна́йпера" боевиков ЛНР.

Напомним, 1 августа Быкова сообщала об уничтожении экипажа вражеского танка и пулеметчика боевиков.