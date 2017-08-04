На Луганщине вербовали женщин для продажи в секс-рабство в Россию

На Луганщине разоблачили схему продажи женщин в Россию с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, луганчанка вербовала на территории ЛНР лиц женского пола с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Российской Федерации.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения трех человек (один из которых является несовершеннолетним), совершенного с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица", — говорится в сообщении.

Сообщается, что накануне при осуществлении попытки переправки вышеуказанных лиц в Российскую Федерацию, злоумышленница задержана сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Задержанной грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее в МВД отмечали, что в ЛДНР торгуют людьми и процветает рабство.