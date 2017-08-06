Командира морпехов ДНР "вернули на родину" из-за пьянства

В террористической "Донецкой народной республике" процветает злоупотребление спиртными напитками среди высоких военных начальников боевиков.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

По данным ГУР, из-за пьянства один из командиров морпехов потерял способность реагировать на сложившуюся обстановку.

"5 августа задержан начальник штаба одного из подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, несколько суток находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он потерял способность управлять подразделением и адекватно реагировать на сложившуюся обстановку. Командование полка пыталось скрыть данный случай, но после разглашения информации российского офицера после проведения служебного расследования решено "вернуть на родину", — сообщает разведка.

Ранее в ГУР отмечали, что боевиков на Донбассе отучают от пьянства: оставили без денег на время проверки российскими кураторами.