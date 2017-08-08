Реалии ЛНР. Детская смертность выросла в 1,5 раза, заболеваемость — на треть

На территории оккупированной Луганщины в 2016 году показатели детской смертности выросли в 1,5 раза, заболеваемости — почти на 30%

Об этом рассказал председатель комитета совета федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский, сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на росСМИ.

Комитет предлагает "улучшить ситуацию" с лечением детей на территории подконтрольной ЛНР. Свои предложения комитет отправил в Минздрав.

По словам сенатора, медучреждения на этой террритории предоставили комитету информацию о том, в каком состоянии сейчас находится местная система здравоохранения, и проблем оказалось много.

В 2016 году детская заболеваемость выросла почти на 30%. В 1,5 раза выросла младенческая смертность (в 2016 году она составила 12 случаев на 100 тысяч детей).

Как следует из письма Рязанского, прежде всего там не хватает квалифицированных врачебных кадров.

В ЛНР не хватает и медицинского оборудования. Комитет предлагает создать "систему обеспечения медицинским оборудованием российского производства".

Напомним, ранее главари ЛНР выдвинули претензии российским кураторам: не хватает денег на пенсии и социалку.