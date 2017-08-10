В Киево-Печерской лавре отпели и простились с Бережной

В Киево-Печерской лавре отпели и простились с погибшей в аварии экс-нардепом от Партии регионов Ириной Бережной.

Об этом пишет Укринформ.

По данным агентства, церемония прощания состоялась в Трапезной церкви и прошла довольно скромно.

Провести Бережную в последний путь пришли ее родные, близкие и бывшие регионалы.

В частности, присутствовали нардепы от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, Дмитрий Добкин, экс-депутаты от ПР Елена Бондаренко, Анна Герман и Елена Лукаш, бывшие депутаты Николай Мартыненко, Давид Жвания, певица Светлана Лобода, телеведущая Ольга Фреймут.

Мэр Харькова Геннадий Кернес передал траурный венок. Территорию Лавры во время траурных мероприятий патрулировали сотрудники полиции. Похоронят Бережную на одном из древнейших киевских кладбищ — Зверинецком.

Напомним, в Хорватии на трассе между городами Масленица и Поседарье машина, в которой ехала Ирина Бережная, попала в ДТП, экс-регионалка и водитель погибли, выжила ее дочь, она получила незначительные травмы.

Фото: tsn.ua