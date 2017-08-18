Непогода накрыла Львов, грязные реке, град с перепелиное яйцо и убитые птицы, опубликованы фото и видео

Вечером, 17 августа, во Львове прошел ливень с градом. Водостоки не могли справиться с обильной дождевой водой.

По словам очевидцев, градины были размером с перепелиное яйцо, сообщает ТСН.

Сильные порывы ветра и дождь, как из ведра, накрыли город около 17:00 и затронули несколько районов.

Некоторые улицы превратились в грязные реки, потому что ливневки не справлялись с потоками воды.

В соцсетях сообщили, что ветер повредил трамвайную линию, а градом убило нескольких голубей.

В горсовете успокоили: деревья не падали, крыши не срывало. Правда, из-за плохой видимости и мокрой дороги произошло несколько аварий — к счастью, обошлось без жертв. Ливень длился около часа.

Напомним, в начале августа сообщалсоь, что в Украине бушевала непогода — грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра. Как следствие — один человек погиб, пятеро пострадали, около сотни населенных пунктов были без электричества.

Фото: varta1.com.ua; видео: ТСН