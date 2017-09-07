Остаться невидимым для врага. Как на Светлодарской дуге сохранить жизни бойцов АТО

7 сентября 2017, 11:13

За один раз можно решить вопрос для подразделений, воюющих на передовой под Дебальцево, пишет Юрий Мысягин.

У снайперов боевиков — мощные дальнобойные винтовки

Украинская армия хорошо отражает ночные атаки и провокации боевиков на Светлодарской дуге, а потом под носом у противника занимает новые позиции. Помощники сил АТО хотят, чтобы они делали это ещё лучше, агрессивней и безопасней для себя!

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, волонтеры взялись за проект, который пока ещё в Украине никто не делал. Его давно анонсировали, долго готовили и теперь начинают.

"Он масштабный тем, что хотим полностью обеспечить одним очень нужным волонтерским изобретением две полные механизированные бригады и ещё четыре полных дополнительных батальона", — пишет Юрий.

Волонтеры хотят закрыть одну очень важную проблему, которая несёт в себе риск для бойцов украинской армии на передовой: "И риск этот постоянно присутствует не только у "старшего брата" из ВСУ, но и у "младшего брата" из Национальной гвардии, зашедшего недавно на позиции Светлодарской дуги".

Волонтер отметил, что проект охватит 53-ю и 54-ю отдельные мехбригады ВСУ, 43-й батальон "Патриот", 25-й батальон "Киевская Русь" и 24-й батальон "Айдар", а также подразделения 4-й бригады Нацгвардии.

Как объяснил Мысягин, суть в следующем: в оптике старых моделей минометов, буссолей и автоматических гранатомётов есть шкалы. Вечером — чтобы рассмотреть, прицелиться или рассчитать расстояние до противника — бойцам на передке приходится их чем-то подсвечивать. Обычно это фонарик или мобильный телефон. По-другому в тёмное время суток увидеть шкалы прицела нет возможности. "А приближается период года, когда на передке уже в 5 вечера будет так темно, что иногда побратима не видно, что тогда говорить о шкалах. Представьте, это все происходит в полях Светлодарской дуги, где напротив тебя сидит враг, который охотится за каждой вспышкой на наших позициях и расстояния там порой от 300 метров и до 3 км. Плюс ко всему постоянные провокации со стороны диверсионно-разведывательных групп, в составе которых есть снайпера с оружием большого калибра и хорошей ночной оптикой, приехавшие из соседнего восточного государства "убивать укропов", — пишет волонтер.

Он рассказал, что есть уникальная подсветка, придуманная и изготовляемая волонтёрами. Она устанавливается на своё штатное место и подсвечивает шкалы оптики всего с нескольких см, и видит это только тот, кто с ней работает. Это остаётся невидимым для противника и таким способом сохраняет жизнь нашим бойцам. Данная система не требует замены элемента питания — в ней идёт встроенная батарея с ресурсом работы более 10 лет.

Кроме того, волонтеры хотят обеспечить все наши БМП-1 на Светлодарской дуге специальными шкалами, чтобы наши боевые машины пехоты могли работать по врагу с закрытых-скрытых позиций.

Ручные гранатомёты РПГ-7 будут обеспечены специальными шкалами "Вибачатор", для более точной стрельбы по противнику. Для полей Светлодарской дуги — самое то.

"Все эти системы разработаны и опробованы волонтёрами в зоне АТО. Они отлично зарекомендовали себя в разных подразделениях на передовой за время войны. Но такого большого объёма ещё никто не поставлял. Мы будет первыми", — пишет Юрий.

Кроме того, идёт подготовка к зимовке 53-й бригады на передовой. Военным нужны бензопилы, генераторы, кабель и др.

С более детальным списком нужд украинских военных на Светлодарской дуге можно ознакомиться на странице волонтера.

"Мы за один раз можем решить этот вопрос для подразделений, воюющих на передовой Светлодарской дуги под Дебальцево, — пишет Юрий. — Прошу всех своих друзей и подписчиков помочь этому важному проекту".

Напомним, тремя неделями ранее волонтер сообщал, что на Светлодарской дуге у сил АТО очень серьёзная сила, только ждёт приказа.

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