В Одессе задержали торговца секс-рабынями, опубликованы фото

Сегодня, 8 сентября, в Одессе сотрудники следственного управления ГУНП совместно с Департаментом УБЗПТЛ и прокуратурой области на перроне железнодорожного вокзала задержали 26-летнего мужчину, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По данным правоохранителей, мужчина договорился со своим 20-летним братом и еще одним человеком, проживающим на территории Республики Германия, вербовать женщин.

В течение года они убеждали девушек платно предоставлять сексуальные услуги за границей. Мужчины знали об отсутствии у этих женщин постоянного места трудоустройства, наличии несовершеннолетних детей и тяжелом материальном положение в связи с переселением из зоны проведения антитеррористической операции.

Войдя в доверие и используя уязвимое состояние девушек, мужчины пытались вывезти из страны трех гражданок Украины.

Вербовщики оплатили женщинам визовые и проездные документы для выезда в Германию. В дальнейшем эти деньги девушки были отработать, предоставляя сексуальные услуги.

Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины, за которые злоумышленнику грозит до 12 лет лишение свободы. Также проводятся действия по возврату ранее переправленных в Германию девушек.

Напомним, в Литве разоблачили сеть торговли людьми: пытались продать украинцев в рабство в Британию.